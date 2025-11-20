公廁改革受關注 立委促改善蹲式比例、打造高齡友善環境

民眾黨立委黃珊珊今舉行「蹲式廁所在日本如何消失不見的？」座談會。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

許多民眾對於公共廁所存有不好的既定印象，寧願憋尿也不喜歡在外如廁，立委今（20日）舉行相關座談會，盼透過借鏡日本經驗，商討台灣公廁革新。民進黨立委張雅琳說，觀察發現台灣一般公廁多為蹲式馬桶，造成許多長輩上廁所時蹲不下去，改用無障礙廁所，反而壓縮到身障者的使用。

民眾黨立委黃珊珊今舉行「蹲式廁所在日本如何消失不見的？」座談會，邀請日本廁所協進會成員、相關專家學者與我國立法及行政部門，共同商討公共廁所設計革新與文化提升之道。

廣告 廣告

黃珊珊指出，她現在開始在跑步、爬山，大家非常關心戶外，尤其是觀光國家公園、觀光景點的洗手間，就是國家的門面，國人或外國觀光客旅遊時，大家對台灣印象非常好，但仍對台灣的廁所文化可能仍有些疑慮。

張雅琳說，大家很愛去日本旅遊，而她認為日本最讓人驚艷的地方，正是不管何時、何地，看到得都會是乾淨的廁所；她也觀察到，台灣有很多高齡長者，在使用蹲式廁所時，因為蹲不下去，改使用無障礙廁所，反而壓縮到身障者使用，若能加速改善，能對高齡者更友善，也能讓身障者更舒適的使用。

日本廁所協會會長山本耕平演講時，分享日本廁所轉換經驗，他提到，日本廁所協會JTA於1985年成立，當年的公共廁所幾乎都是蹲式，可能會有惡臭、牆壁也會有亂塗鴉等問題，因有一群有志於改善廁所的建築師、醫師、環境專家與市民等聚集，一起進行改革，因此成立日本廁所協會。

山本耕平表示，之後水洗式馬桶出現，日本陸續改成坐式馬桶，1980年代後，推出免治馬桶，日本的免治馬桶數量也慢慢增加，現在一般日本家庭將近100%都是使用免治馬桶了。而1990年代時，日本國營鐵道公司改民營，做了很多公廁改善，且蹲式馬桶改成坐式馬桶的最大一個要素是，會較好維護、管理，較不容易阻塞，另也在公廁全面設置衛生紙。

山本耕平說，日本當時也曾遇到有不少女性不希望碰到馬桶坐墊的情況，而做了許多努力，像是放置坐墊紙、清潔液等，逐漸讓大家更能接受坐式馬桶。

山本耕平指出，日本並未有明確政策要求全面改成蹲式馬桶，但在社會氛圍改變下，逐年進行改變、推廣，一直到現在，日本幾乎全改為坐式馬桶了。

交通部觀光署長陳玉秀回應，台灣進入高齡化社會，目前無障礙廁所設施不夠，她也發現且公廁品質在南北有些差異，她近日與各縣市觀光首長開會討論，提醒應優先解決廁所問題，會先挑重點做，而觀光署轄下13個風景管理區會先作為示範點，把蹲式馬桶改為坐式馬桶。

環境部環管署副署長劉瑞祥說，目前仍有民眾習慣蹲式廁所，因此環境部政策坐、蹲廁所符合2比3的比例，而據統計，目前全國列管4萬5000座公廁，大概坐式占53.6%、蹲式占46.4%，約一半、一半的比例，環境部會循序漸進調整。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蕭旭岑拋「一國兩區」說 陸委會：這是政治語言而非法律語言

靠中國的日本企業都跌坐在地上！謝金河點名「7檔日企」受衝擊最大