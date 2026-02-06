公廁最髒的地方是馬桶坐墊？醫師「破除迷思」揭真正高風險區

不少民眾擔心衛生問題，不敢在公廁上廁所，對此婦產科醫師邱筱宸破除迷思，指出使用馬桶坐墊而被傳染性病的機率趨近於零，沖水按鈕、門鎖、門把，以及水龍頭開關，才是真正要留意的地方。

醫師邱筱宸在臉書專頁發文分享，很多人擔心使用公廁的馬桶坐墊，會導致自己得到HPV（菜花）、梅毒或是其他傳染病，對此醫師邱筱宸破除迷思，直言使用馬桶坐墊而被傳染性病的機率趨近於零，在醫學實證上，梅毒、淋病、HIV等病原體非常脆弱，離開人體後，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力；雖然HPV（菜花）在環境中生存力較強，且科學家確實曾在公廁環境中驗出病毒DNA，但驗得到不代表會傳染，HPV需要接觸黏膜或傷口才有機會感染，大腿、屁股有厚厚的角質層保護，除非上面有開放性傷口，並剛好直接接觸到大量病毒，否則只是單純坐著並不會被感染。

廣告 廣告

醫師邱筱宸進一步表示，很多人覺得馬桶坐墊是最髒的地方，但其實手指碰到的地方，可能比屁股碰到的地方更危險。根據微生物學研究，公廁裡的細菌熱點並非馬桶座，真正的高風險區包括沖水按鈕、門鎖、門把，以及水龍頭開關等；若是摸了門把，沒洗乾淨手就離開，接著又摸臉、摸手機、吃東西，就可能把病原體不小心吃進人體，進而導致生病。

醫師邱筱宸呼籲，民眾上廁所時別再深蹲或踩馬桶，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿，反而容易滋生細菌引起私密處發炎，而踩馬桶更是危險動作，跌倒受傷得不償失。

若是真的擔心，可謹記三要點：

簡單清潔就足夠 ：用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，就能有效阻隔物理接觸。

蓋上馬桶蓋沖水 ：研究顯示沖水氣旋會將細菌噴濺出來，蓋上蓋子能保護自己也保護下一位使用者。

徹底洗手（最重要）：離開廁所前，請用肥皂徹底洗手。

撰稿：吳怡萱





