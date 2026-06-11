公廁沖水到底用手還是腳踩？馬桶大廠給出「驚人答案」

一名日本網友發文討論，在外上廁所，馬桶沖水究竟該用手按還是用腳踩？貼文曝光後，引發大批網友熱議。對此，知名衛浴品牌TOTO給出答案，對於這類沖水裝置，無論蹲式或坐式，都建議使用者以手按壓最為妥當。

該名日本網友在社群平台Threads發文表示，每次使用公廁後都為此感到猶豫，雖然想直接用手按下沖水閥，但擔心曾被他人用腳踩過而遲遲不敢動手。貼文曝光後，不少日網對「用腳踩」感到震驚以及不可思議，因為坐式馬桶用腳踩位置太高容易跌倒，另外也有其他網友建議，可以墊衛生紙再按以確保衛生。

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針對此一普遍困擾，以製造馬桶聞名全球的日本知名衛浴品牌TOTO給出了明確答案。根據日媒《Maidona News》報導，TOTO表示雖然自動沖水馬桶逐漸普及，但目前仍有許多公廁仍在使用傳統壓桿式沖水馬桶。對於這類沖水裝置，無論是蹲式或坐式馬桶，都建議使用者以手按壓最為妥當。

壓桿式沖水閥精密零件需妥善維護

TOTO強調，壓桿式沖水閥的內部零件設計精密，若長期以腳踢踏可能造成損壞，進而影響馬桶的正常運作。這也解釋了為何公廁管理單位通常會在沖水閥附近張貼提示，提醒使用者以手操作。從機械耐久性的角度來看，用手按壓不僅能保護設備，也是對後續使用者負責的表現。

此外，TOTO也分享了一項鮮為人知的設計冷知識。許多使用者以為壓桿式沖水閥只能向下按壓，但實際上其設計為「360度」都能按壓使用，這意味著無論向下按或向上拉都能成功沖水。這項設計巧思讓使用者在不同位置或角度都能輕鬆操作，提高了使用的便利性與彈性。

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