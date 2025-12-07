公廁濕成「颱風天」！她崩潰：去哪都一樣恐怖

在使用公廁時，衛生條件不理想的情況時有發生。（示意圖／翻攝自unsplash）





人們外出有三急，其中最急的，那就莫過於解決自身的生理需求；不過，在使用公廁時，衛生條件不理想的情況時有發生。近期有一名女網友發文抱怨「公廁通常都好髒」，並指出自己不管到哪裡，都會遇到一樣的情況，令她感到不堪其擾，並直呼「地板濕到像剛被颱風掃過一樣濕」。

原PO在PTT發文表示，不知道是不是自己運氣特別差，不管去哪裡，遇到的公廁都讓人覺得超恐怖。令她感到不解的是，為什麼馬桶明明就在那裡，還會有人尿到外面，就連在昨天去百貨公司的廁所，地板也像被颱風掃過一樣濕。除了地板狀況慘不忍睹外，充滿異味也是令原PO無法忍受的主因之一。

廣告 廣告

貼文曝光後，立即引發不少討論。不少網友紛紛認同她的說法，表示「女廁的命案現場，懂的都懂」、「我連捷運站的廁所都不會上」、「臺灣的公廁都濕濕的」、「沒水準的人比想像中的多很多」。

此外，也有網友分享自身經歷，表示「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「我看過沾血大塊衛生棉貼牆壁，故意的」，也有網友對於公廁如何改善環境提出建議，表示「覺得新加坡對於廁所未沖水就開罰的行為，也很需要用在台灣」。

更多東森新聞報導

賴瑞隆兒爆霸凌 名醫揭親身經驗「為10元被揍肚」：他們不認為有錯

女中士急借錢 下士提性行為當條件！營內廁所多次「交易」

4男集體侵犯少女 遭法警逮捕拘留

