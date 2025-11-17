公廁等環境評比 投縣表揚績優單位

縣府代理秘書長簡青松代表縣長許淑華表揚公廁等環境評比績優單位。(記者蔡榮宗攝)

▲縣府代理秘書長簡青松代表縣長許淑華表揚公廁等環境評比績優單位。(記者蔡榮宗攝)

一一四年南投縣優質環境績優單位頒獎典禮，十七日表揚環境教育、環境衛生及綠色採購績優單位，縣府肯定各公民營單位及團體環保績效，期望帶動民眾響應。

為加強改善環境，扎根環境教育，縣府環境保護局透過競賽、評比等方式，鼓勵機關、企業及民眾投入環保，打造永續生活環境，並於十七日在中興新村中台灣創新園區舉辦頒獎典禮，由縣府代理秘書長簡青松代表縣長許淑華主持活動。簡代理秘書長表示，感謝各單位配合投入環境教育、環境保護等工作，績優單位不但是模範，也讓南投生活環境變得更好。



一一四年南投縣環境教育獎，由台電萬大發電廠、日月潭國家風景區管理處獲得，兩單位也將代表南投參國家環境教育獎，各界期獲得更好成績。



在公共廁所維護，今年評選「整潔美觀組」、「多元服務組」及「公共設施組」三大類別，計有三十七個單位報名參加，經評比後，各組選出績優單位；其中，整潔美觀組特優，由中油草屯新豐站獲得；杉林溪松瀧販賣部內公廁、車埕鐵道觀光小學堂公廁獲優等。多元服務組，特優是交通部高速公路局中區養護工程分局南投服務區北棟及南棟公廁；優等有中油埔里站公廁、日月潭伊達邵遊客中心獲得。

公共設施組，松柏嶺遊客中心公廁獲特優；優等，包括向山遊客中心公廁、南投監理站大樓2樓。另環保局臉書舉辦民眾票選活動，前三名優等單位，包含九九峰動物樂園飛行館2樓公廁、紫南宮金筍迎客公廁、松柏嶺遊客中心公廁。

社區環境維護方面，得獎公所包括草屯鎮公所、南投市公所、集集鎮公所、仁愛鄉公所?中寮鄉公所；村里社區獲獎前三名有，草屯鎮山腳社區發展協會、集集鎮和平里、仁愛鄉新生村。

此外，一一三年度共有19家企業綠色採購金額超過百萬元，以實際行動支持友善環境，成為永續經營的標竿典範，績優單位有信織實業、祥豐電器、大有電器行等九個單位。

環保局長李易書表示，感謝各界長期以來對南投縣環境維護工作的支持與投入。除了環保局持續推動相關政策，更有賴機關、企業與社區的通力合作，共同建構「宜居南投、永續家園」。期盼藉由表揚績優單位與推廣環境教育理念，讓「淨零減碳、永續生活」的精神深植人心，為南投打造更潔淨、美好與永續的未來。