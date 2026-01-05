公廁藝術空間 臺東環保局攜手學童打造公廁畫廊

臺東「公廁畫廊」讓公共空間更有溫度照片

為提升公共空間服務溫度與美學質感，臺東縣環境保護局推動「公廁畫廊」計畫，與臺東大學附設實驗國民小學合作，由東大附小美術班學生集體創作，將公廁空間轉化為兼具美感與在地特色的公共亮點，讓藝術教育走入日常生活，落實永續城市的願景。

此次展出的藝術作品由美術班粘僑頡老師指導下完成，學生以沙灘、海洋、海岸線為主題，運用環氧樹脂與木板創作，展現臺東海洋的光影層次，粘僑頡老師表示，這次能將作品從教室移至社區公共場域，服務大眾並美化環境，學生感到興奮又有成就感。

縣府指出，公廁的整潔與文化氣息是城市品質的重要指標，透過公廁畫廊計畫，不僅具體實踐聯合國永續發展目標中的優質教育與永續城市精神，也透過慢經濟的細節規劃，讓每一位停留臺東的旅人，都能感受到城市的熱情與學童的創意。

環保局表示，未來計畫將此模式推廣至更多公共場域，透過跨域合作，讓美感教育與環境永續在臺東各個角落生根發芽，也提醒大家在享受美學空間之餘，需發揮公德心，共同維護公廁的清潔與藝術品的完整，讓這份美好的心意能長久服務大眾。