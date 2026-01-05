公廁蹲式馬桶長者如廁不便 彭啟明：盼未來坐式比例提高至8成

環境部今日展示與大安森林公園之友基金會合作建置的「環保心舞臺－如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」及「如廁文化」等重要如廁觀念。（環境部提供）

考量坐式馬桶對長者不便，環境部將提升公廁坐式馬桶比例，環境部長彭啟明今日表示，目前全國4.5萬座公廁，約5成為蹲式馬桶，未來將再提升坐式馬桶比例至8成。

環境部今日展示與大安森林公園之友基金會合作建置的「環保心舞臺－如廁新紀元」展品，推廣「衛生紙丟馬桶」及「如廁文化」等重要如廁觀念。

環境部長彭啟明表示，目前全國公廁約4萬5000座，約5成爲蹲式馬桶，但考量到蹲式對長者不便，且造成環境汙染，甚至細菌數是坐式數千倍，希望未來坐式比例增高，蹲式則不再增加，將積極鼓勵各縣市政府或公營單位，新廁所逐步改建為坐式。

他指出，現在新加坡、日本僅鄉下地區才有蹲式，台灣確實有很大進步空間，但目前還沒確定蹲式廁所消滅的時間點，不過未來將逐步推動，盼在數年內能使坐式比例提高至8成。至於公家機關能否先行？彭啟明說會指定指引，期盼將蹲式改成坐式。

