公廁野戰小三劈6女！男星宣布「拒退演藝圈」不忍了：生活像逃亡

記者蔡維歆／綜合報導

渡部健上搞笑組合「SUMMERS」的YouTube節目。（圖／翻攝自YouTube）

日本女星佐佐木希2017年與人氣諧星渡部建結婚，未料男方2020年被爆多次出軌，甚至還跟小三在無障礙公廁發生關係，至今未能全面復出。只是佐佐木希2022年又懷上第二胎，沒有跟渡部建分手，最近渡部健上節目坦言，當時確實想過要引退，但最後還是決定復出。

佐佐木希上節目談家醜。（圖／翻攝自X）

渡部健上搞笑組合「SUMMERS」的YouTube節目，渡部健也坦言，一開始確實有想過從演藝圈引退，結果發現不管走到哪，大家都對他很小心翼翼且有所顧忌，像是去餐廳就會被請到包廂，或者去當志工也會上新聞，直言自己好像變成一個在逃亡的人一樣。認為如果不復出，全家人是不是一輩子就要跟著他過著這樣的生活，雖然想說乾脆就引退，因此還是決定重回演藝圈。現場主持人提到他太太佐佐木希真的好好撐住了，渡部健則透露雖然這件事是自己的錯，「不過其實她（佐佐木希）很喜歡綜藝節目，也很喜歡搞笑藝人，但這件事情之後，大家都不太敢拿她開玩笑，她本人覺得很遺憾。」

廣告 廣告

而佐佐木希先前也曾在綜藝節目《1周回って知らない話》首度談醜聞影響婚姻的心情。她承認沒有原諒老公，朋友當時多次建議「離婚也是一種選擇吧？」但佐佐木希表示當時兩人的第一個孩子只有一歲半，母親對她說了重話，「她大概對我說了『小希妳自己選擇』、『孩子還這麼小要好好考慮』、『如果因此離婚的話，會怎樣呢……？』之類的話。」因此她決定試著相信丈夫對孩子的愛。佐佐木希也想過離婚的話，孩子長大時會如何看待渡部建。

更多三立新聞網報導

生前月砸16萬挺乾兒子開店！曹西平猝逝10天 台中店「最新現況」曝

被扯是共產黨員 ！《黑白大廚2》安成宰陷陰謀論風波 製作單位出手了

消失多年穩交中國女星！51歲大咖歌王被野生捕獲 「驚人近況」曝光

遺體有外傷死因成迷！知名女星驚傳驟逝 兒悲痛證實：她身體很好

