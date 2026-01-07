公廁野戰小三還劈6女 佐佐木希諧星夫宣布拒退演藝圈：生活像逃亡

日本女星佐佐木希丈夫渡部建表示，當初爆發劈腿醜聞時確實想過就此引退，不過最後仍決定復出。翻攝自IG@nozomisasaki_official



日本人氣女星佐佐木希丈夫、諧星渡部建2020年爆出和至少6名女子有婚外情，甚至還和小三在無障礙公廁發生關係，事件震驚社會，也讓渡部建演藝事業慘遭封殺，直到2022年才透過地方電視台千葉電視《白黑アンジャッシュ》回歸螢光幕。最近渡部建上節目坦言，當時確實想過要引退，不過最後仍決定復出。

渡部建近日在搞笑組合「SUMMERS」的YouTube節目中坦言，一開始確實想過就此從演藝圈引退，結果發現不管走到哪，大家都對他小心翼翼且有所顧忌，像是去餐廳就會被請到包廂，去當志工也會上新聞，直言自己好像變成一個在逃亡的人。

渡部建表示，由於想到如果不復出「全家人是不是就要跟他過這樣的生活」，因此他才決定絕對不能引退，並重回演藝圈。現場主持人也立刻表示「佐佐木希也要撐住」，讓渡部建趕緊補充，這件事完全是他的錯，一切都由他承擔，「不過其實她（佐佐木希）很喜歡綜藝節目，也很喜歡搞笑藝人，但這件事情之後，大家都不太敢拿她開玩笑，她本人覺得很遺憾。」

佐佐木希原本有著極高人氣，2007年踏入演藝圈後一帆風順，曾入選TC Candler全球百大美女、《日經雜誌》票選日本最美女演員、日本人「最想整容的女明星」，2017年卻跌破眾人眼鏡，嫁給大她15歲的諧星「UNJASH」成員渡部建。

過去佐佐木希也曾在綜藝節目《1周回って知らない話》首度談及渡部建出軌醜聞，坦承至今仍未原諒老公，不過因為當時兩人第一個孩子只有一歲半，母親也對他說「如果因此離婚的話，會怎樣呢」、「孩子還這麼小要好好考慮」、「小希妳自己選擇」等話，因此決定試著相信丈夫對孩子的愛。

