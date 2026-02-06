公廁馬桶坐墊不是最髒！醫揭「3處=隱形毒區」 沖水沒蓋蓋子更恐怖

記者鄭玉如／台北報導

婦產科醫師邱筱宸提醒，公廁真正高風險不在馬桶座，而是門把、沖水鍵與水龍頭。手部接觸後未洗手再摸臉、吃東西，才是主要感染途徑。（示意圖／PIXABAY）

不少人使用公廁時，總是小心翼翼，深怕沾染到傳染病。婦產科醫師邱筱宸提到，梅毒、淋病、HIV等病原體其實很脆弱，一旦離開人體，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，真正危險的地方，應該是「沖水按鈕、門把、水龍頭開關」，若手部未洗乾淨就離開，接著摸臉、手機等，就很有可能吃進病原體。

邱筱宸在臉書粉專指出，許多人排斥使用公廁，擔心接觸馬桶坐墊後感染傳染病，但實際發生的機率幾乎趨近於零。從醫學實證來看，梅毒、淋病、HIV等病原體相當脆弱，一旦離開人體，在乾燥的馬桶座上通常幾分鐘內就會死亡，很難有傳染力。

廣告 廣告

至於HPV（俗稱菜花），雖然在環境中的存活力相對較強，研究也曾在公廁環境中檢測到病毒DNA，但「驗得到」並不等於「會傳染」。此外，HPV必須接觸黏膜或傷口才有感染的可能性，大腿與臀部表面有厚實的角質層作為保護屏障，除非皮膚上存在開放性傷口，又剛好接觸到大量病毒，否則單純坐在馬桶坐墊上，並不會造成感染。

邱筱宸表示，「手指碰到的地方，可能比屁股碰到的地方更危險。」根據微生物學研究，公廁內真正的細菌熱點，其實並非馬桶座，高風險區域包括「沖水按鈕、門鎖或門把，以及水龍頭開關」。例如，接觸門把或按鈕後未確實洗手，隨即摸臉、滑手機或進食，可能讓病原體經由口、鼻進入體內，這才是較可能造成感染的主因。

邱筱宸建議，若想安心上廁所，就應精準防禦，例如別再深蹲或踩馬桶，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿，容易滋生細菌引起私密處發炎，而踩馬桶容易跌倒，相當危險；若仍感到擔心，可用隨身酒精噴坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，有效阻隔物理接觸；沖水前記得蓋上馬桶，研究顯示沖水氣旋會將細菌噴濺出來，最後是使用肥皂徹底洗手，只要掌握正確的衛生習慣，就不必過度擔心。

更多三立新聞網報導

紅豆湯是補鐵聖品？營養師揭密「少做1步」：吸收率低

「5食物」越吃越年輕！杏仁果=吃的貴婦乳霜 營養師大推：減少細紋

不是老化！75歲男性情大變、失智 醫揪「1元凶」傷大腦

30歲男「眼小撐不開」！自卑常躲媽媽背後 醫揭4隱患：容易頭痛

