公廁馬桶坐墊不是最髒！醫揭「3處=隱形毒區」 沖水沒蓋蓋子更恐怖
記者鄭玉如／台北報導
不少人使用公廁時，總是小心翼翼，深怕沾染到傳染病。婦產科醫師邱筱宸提到，梅毒、淋病、HIV等病原體其實很脆弱，一旦離開人體，在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，真正危險的地方，應該是「沖水按鈕、門把、水龍頭開關」，若手部未洗乾淨就離開，接著摸臉、手機等，就很有可能吃進病原體。
邱筱宸在臉書粉專指出，許多人排斥使用公廁，擔心接觸馬桶坐墊後感染傳染病，但實際發生的機率幾乎趨近於零。從醫學實證來看，梅毒、淋病、HIV等病原體相當脆弱，一旦離開人體，在乾燥的馬桶座上通常幾分鐘內就會死亡，很難有傳染力。
至於HPV（俗稱菜花），雖然在環境中的存活力相對較強，研究也曾在公廁環境中檢測到病毒DNA，但「驗得到」並不等於「會傳染」。此外，HPV必須接觸黏膜或傷口才有感染的可能性，大腿與臀部表面有厚實的角質層作為保護屏障，除非皮膚上存在開放性傷口，又剛好接觸到大量病毒，否則單純坐在馬桶坐墊上，並不會造成感染。
邱筱宸表示，「手指碰到的地方，可能比屁股碰到的地方更危險。」根據微生物學研究，公廁內真正的細菌熱點，其實並非馬桶座，高風險區域包括「沖水按鈕、門鎖或門把，以及水龍頭開關」。例如，接觸門把或按鈕後未確實洗手，隨即摸臉、滑手機或進食，可能讓病原體經由口、鼻進入體內，這才是較可能造成感染的主因。
邱筱宸建議，若想安心上廁所，就應精準防禦，例如別再深蹲或踩馬桶，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿，容易滋生細菌引起私密處發炎，而踩馬桶容易跌倒，相當危險；若仍感到擔心，可用隨身酒精噴坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙，有效阻隔物理接觸；沖水前記得蓋上馬桶，研究顯示沖水氣旋會將細菌噴濺出來，最後是使用肥皂徹底洗手，只要掌握正確的衛生習慣，就不必過度擔心。
更多三立新聞網報導
紅豆湯是補鐵聖品？營養師揭密「少做1步」：吸收率低
「5食物」越吃越年輕！杏仁果=吃的貴婦乳霜 營養師大推：減少細紋
不是老化！75歲男性情大變、失智 醫揪「1元凶」傷大腦
30歲男「眼小撐不開」！自卑常躲媽媽背後 醫揭4隱患：容易頭痛
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點
美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。
經典賽》中華隊9位旅外投手入選中華隊破紀錄 12強金牌投手林昱珉領銜迎戰列強
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人正式名單於今天（6日）公佈，其中投手群共計16人入選，旅外投手多達9位，超越2013年經典賽的8位旅外投手入隊紀錄，堪稱近年旅外戰力最齊整的一屆，可望組成史上最強中華隊投手陣容，迎戰各國列強。
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...