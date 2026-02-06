公廁馬桶坐墊會傳染性病？醫破解迷思：這3處更毒

許多民眾在公廁如廁時，都會因害怕得到HPV、梅毒或是其他傳染病，而避免讓屁股碰到馬桶坐墊。（示意圖／翻攝自pexels）

許多民眾在公廁如廁時，都會因害怕得到HPV、梅毒或是其他傳染病，而避免讓屁股碰到馬桶坐墊。對此，婦產科醫師邱筱宸也發文澄清，性病透過坐墊感染的機率幾乎為零，HPV也需透過黏膜或傷口接觸才會感染，且大腿與臀部的角質層能提供保護。真正的高風險區反而是手經常接觸的沖水按鈕、門把及水龍頭，感染多因手部未洗乾淨而間接傳入體內。她也建議，無需懸空或踩馬桶，只需簡單清潔坐墊、沖水時蓋上馬桶蓋，並徹底洗手，即可安全使用公廁，「公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。」

邱筱宸醫師近日在臉書粉專，針對「公廁馬桶到底能不能坐」這個許多大眾的疑問，以科學實證為基礎進行說明。她指出，自己在門診中經常聽到女性對公廁充滿恐懼，甚至有人在外如廁後出現搔癢感，便懷疑是否因為坐了馬桶而感染疾病。多數人最擔心的，是馬桶坐墊是否會傳染HPV（俗稱菜花）、梅毒或其他性傳染病。

對此，邱筱宸醫師表示，從醫學實證來看，透過馬桶坐墊感染性病的機率幾乎趨近於零。她解釋，梅毒、淋病、HIV等病原體在離開人體後相當脆弱，暴露於乾燥的馬桶圈環境中，往往幾分鐘內便會失去活性，難以造成傳染。

至於HPV，雖然在環境中的存活力相對較強，科學家也曾在公廁環境中檢測到病毒DNA，但她強調，「驗得到」並不等於「會傳染」。HPV必須透過黏膜或傷口接觸才有感染機會，而大腿與臀部表面覆蓋厚實角質層，除非存在開放性傷口，且同時接觸到大量病毒，否則單純坐在馬桶上並不會因此感染。

她也指出，多數人誤以為馬桶坐墊是公廁最骯髒的地方，實際上根據微生物學研究，真正的細菌熱點並非馬桶座，而是人們雙手頻繁接觸的部位，例如沖水按鈕、門鎖或門把，以及水龍頭開關。尤其沖水按鈕往往在如廁後未洗手前就被觸摸，風險更高。

常見的感染途徑，通常是手部接觸受污染的門把後，未徹底清潔便離開廁所，接著摸臉、滑手機或進食，導致病原體經口進入體內，這才是較可能致病的關鍵原因。

在了解風險來源後，邱筱宸醫師也提醒，不必因恐懼而刻意懸空深蹲或踩在馬桶上如廁。長時間懸空會使骨盆底肌無法放鬆，造成排尿不完全與殘尿問題，反而增加私密處發炎與細菌滋生的風險；踩在馬桶上更可能因重心不穩而跌倒受傷，得不償失。

若仍感到擔憂，她建議可以酒精簡單噴拭坐墊，或鋪上1張馬桶坐墊紙，即可達到物理隔離效果。此外，沖水時應蓋上馬桶蓋，因研究顯示沖水氣旋可能將細菌噴濺至空氣中，蓋上蓋子不僅保護自己，也保護下1位使用者。

邱筱宸醫師也強調，最重要的防線其實是徹底洗手。離開廁所前以肥皂仔細清潔雙手，遠比對馬桶坐墊過度恐懼更有意義。她也直言，公廁本身並不可怕，反而是長時間憋尿導致的膀胱炎更值得擔心。只要掌握正確的衛生習慣，尤其確實洗手，民眾其實可以安心在外如廁，「別再讓無辜的馬桶坐墊背黑鍋囉。」

