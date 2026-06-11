公廁馬桶壓沖水「用手還是腳」？衛浴大廠解答：做錯恐弄壞

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生活中心／倪譽瑋報導

日本大廠TOTO指出，在公廁遇到精密的「壓桿式」沖水把手，建議勿用腳踩。（圖／翻攝自Threads）

外出上公廁時，可能碰到按鈕式、水箱把手式、壓桿式馬桶。近期有日本人發文詢問，壓桿式馬桶怎麼操作，自己習慣用手壓，但也有另一派跳出來表示，怕髒所以用腳。而衛浴商TOTO也針對公廁馬桶怎麼沖水解答，若碰上壓桿式（圓頭把手），建議用手輕輕壓，用腳大力踩踏可能損壞沖水閥中的精密零件，如果有太髒疑慮，可隔一層衛生紙按壓。

公廁馬桶怎麼沖水？日本社群掀兩派討論

根據日媒《Maidona News》報導，近期有當地網友發問，百貨公司或公廁的沖水馬桶有按鈕式與壓桿式，對於壓桿式，自己一直都是用手按沖水桿「想知道有沒有人用腳的？」

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貼文釣出不同意見，有人說「會先抓起一些衛生紙，用手按壓」、「反正我都要洗手，所以我用手按」；也有另一派用腳的表示「用腳沖蹲式馬桶是常態」、「我覺得其他人也這麼做，所以我只會用腳來沖水」。

TOTO解答：廁所沖水閥較精密 長期踩踏恐損壞

《Maidona News》實際詢問TOTO公司的公關部，壓桿式沖水「究竟是用手，還是用腳壓才是正確的？」官方指出，正確答案是「用手」，因為沖水閥的零件精密，如果長期用腳踏踢，可能會損壞拉柄底座或內部墊圈，導致故障。

如果擔心把手太髒，可用一張衛生紙墊著按壓。另外，TOTO也補充，壓桿式把手不是只有向下按壓才會出水，無論往哪個方向推拉控制桿，水都會流動。



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