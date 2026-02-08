公廁「3大細菌熱點」超髒！ 醫：剛擦完屁股就摸...曝染性病機率

婦產科醫師邱筱宸指出，許多女性擔心使用公廁馬桶會感染性病或菜花，但從醫學實證來看，馬桶坐墊傳染性病的機率其實趨近於零，真正的細菌熱點反而是手指經常觸碰的沖水按鈕、門鎖與水龍頭開關。

醫師勸告女性朋友別再深蹲或踩馬桶，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿問題，反而容易滋生細菌引起私密處發炎，踩馬桶更是危險動作。 （示意圖／Pixabay）

邱筱宸在粉專發文表示，診間最常聽到患者焦慮「在捷運站上廁所，回家覺得癢癢的，是不是被傳染？」她解釋，梅毒、淋病、HIV等病原體非常脆弱，離開人體後在乾燥的馬桶圈上幾分鐘內就會死亡，難有傳染力。

針對生命力較強的HPV病毒，邱筱宸坦言雖曾在公廁環境驗出病毒DNA，但強調「驗得到不代表會傳染」。她說明，HPV病毒需要接觸黏膜或傷口才有機會感染，而人體的大腿和屁股有厚厚的角質層保護，除非上面有開放性傷口並剛好直接接觸到大量病毒，否則只是單純坐著並不會感染。

邱筱宸進一步示警，公廁裡真正的細菌熱點包括沖水按鈕、門鎖或門把，以及水龍頭開關。她指出，上一個人擦完屁股就直接觸摸這些地方，真正的感染途徑通常是摸了這些地方沒洗手，接著又摸臉、吃東西，把病原體吃下肚。

醫師建議沖水時要蓋上馬桶蓋，避免氣旋將細菌噴濺出來，最重要的是離開廁所前徹底洗手。 （示意圖／Pixabay）

醫師也藉此勸告女性朋友別再深蹲或踩馬桶。邱筱宸解釋，懸空上廁所會讓骨盆底肌無法放鬆，導致殘尿問題，反而容易滋生細菌引起私密處發炎，踩馬桶更是危險動作。她建議若真的擔心，可用隨身酒精噴一下坐墊，或鋪一張馬桶坐墊紙阻隔即可。

邱筱宸建議沖水時要蓋上馬桶蓋，避免氣旋將細菌噴濺出來，最重要的是離開廁所前徹底洗手，只要掌握正確衛生習慣，就能放心在外面上廁所。她也呼籲，公廁並不可怕，憋尿導致的膀胱炎才可怕。

