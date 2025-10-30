公廣人事拖延近一年 藍黨團轟政院「政治擺爛」

國民黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛! 行政院、文化部公然違法」記者會。 圖：國民黨立法院黨團/提供

[Newtalk新聞] 國民黨立法院團今（30日）召開記者會，就公廣集團董監事任期早已屆滿問題，抨擊行政院竟然拖延將近1年，遲遲不肯送出新任人事案，質疑次為了讓現任民進黨所能掌控董監事繼續無限期延任，因此要求行政院和文化部停止違法行為，履行法律賦予職責，盡速向立法院提出完整第八屆公視董監事候選人名單。

國民黨團表示，公廣集團這屆董監事任期早在今年5月19日屆滿，依《公共電視法》第十六條規定：「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」但截至10月30日，行政院與文化部遲遲未提出董監事提名名單，已經違反《公視法》的規定。

黨團書記長羅智強表示，公廣集團董監事按照法定期程，要提前在半年前將新一屆董監事人事案送出，這屆董監事均任期屆滿，民進黨政府居然能拖將近一年時間，遲遲送不出新任人事案。民進黨政府的行政機關鑽法律漏洞，延宕公廣集團改組，意圖壟斷媒體資源的做法，國民黨團提出嚴厲譴責。

羅智強指控，公然違法、公器私用，這就民進黨對待公廣集團人事案的態度，完全充滿政治盤算，利用延宕人事，讓現任民進黨所能掌控的董監事，繼續無限期延任下去，這就是文化部真正擺爛11個月人事案的陽謀。國民黨團要求行政院和文化部盡速依法行政，讓公廣集團按《公共電視法》規定，提出完整人選。

黨團副書記長林沛祥接續指，行政院擺爛早有前科紀錄，公共電視董監事改選，過往都是民進黨政府失能的重災區，光是第七屆董監事就延宕三年967天，導致決策停擺、士氣低落，例如發生公共電視新聞資料無端被刪除，華視新聞連續內容出包，新聞媒體公信力嚴重流失，且在監察院糾正報告清楚記載可查，行政院罔顧多屆董監事長期延任，難辭怠失之責。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，這屆公廣集團董監事任期到今年5月19日，迄今仍未提出新任董監事名單，今年1月中旬，就有媒體開始探討相關議題，但行政院與文化部始終不聞不問，最後不了了之。到了10月中旬，中山大學羅世宏教授就痛批文化部裝死，把《公共電視法》當塑膠、擺設。

莊伯仲指出，過往公廣集團董監事並非沒發生過人事案難產情形，大都卡在審查過程，最後選不出董監事；第四屆董監事因此延任3年。莊伯仲希望文化部對外說明，為何遲遲提不出董監事名單？且在今年1月19日，就已經公布15位按照政黨比例所推派的審查委員名單。坊間臆測，執政黨為了大罷免而避風頭，但無論是726或823，都已經過了將近3個月，文化部遲遲提不出名單，若有難言之隱，應該對外說清楚。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，《公共電視法》修法後，文化部要在這屆董監事任滿前半年，聘任下一屆董監事，整個作業期程需8至10個月，提出名單給公共電視審議小組審議。賴祥蔚認為，無論是文化部長李遠還是承辦公務員，不可能不熟悉《公共電視法》相關規定，文化部必須公布作業時程，到底是哪裡出了問題而卡住？不要讓公務員背政治力干預的黑鍋。

賴祥蔚透露，根據他所了解，李遠曾徵詢部分現任董監事續任的意願，但未徵詢所有現任董事，李遠必須公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件，避免政黨或部長個人喜好成為選任唯一標準。

