公廣新董監事遲未提名 國民黨團：政院、文化部公然擺爛

公廣集團本屆董監事任期早在今年5月19日已屆滿，依《公共電視法》第16條規定：「董事任期屆滿6個月前，應依第13條規定改聘之。」截至10月30日，行政院與文化部卻遲遲未提出董監事提名名單，已經違反《公視法》的規定。

國民黨立院黨團今（30）上午召開記者會，嚴厲譴責行政院和文化部擺爛，遲不願提出第8屆公廣集團董監事人選，根本是知法、玩法、亂法，還變本加厲公然違法，有計畫擺爛，意圖拖過大罷免。國民黨團嚴正要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。

廣告 廣告

書記長羅智強表示，民進黨執政不會，擺爛最會，公廣集團董監事按照法定期程，要提前在半年前將新一屆董監事人事案送出，且本屆董監事均任期屆滿，民進黨政府居然能拖將近1年時間，遲遲送不出新任人事案。對於民進黨政府的行政機關鑽法律漏洞，延宕公廣集團改組，意圖壟斷媒體資源的做法，國民黨團提出嚴厲譴責。

羅智強(圖右二)批民進黨意圖壟斷媒體資源。(圖/國民黨團提供)

羅智強指出，公然違法、公器私用，這就是民進黨對待公廣集團人事案的態度，完全充滿政治盤算，利用延宕人事，讓現任民進黨所能掌控的董監事，繼續無限期延任下去。民進黨別說延任3年，30年民進黨也不是不敢，這就是文化部真正擺爛11個月人事案的陽謀。國民黨團要求行政院和文化部盡速依法行政，讓公廣集團按《公共電視法》規定，提出完整人選。

首席副書記長林沛祥則表示，民進黨政府是知法、玩法、亂法，現在是公然違法，遲不提出新任公廣集團董監事，這不是行政疏失，而是有計畫的行政擺爛，更是遭監察院認證的行政怠惰慣犯。本該是行政表率的行政院和文化部，公然持續踐踏《公視法》，惡意癱瘓屬於全體國人的公共媒體。法定提名時間已過10個月，行政院和文化部兩手一攤、裝聾作啞。

(圖/截自國民黨團臉書)

林沛祥指出，行政院擺爛是有前科紀錄，公共電視董監事改選，過往都是民進黨政府失能的重災區，光是第7屆董監事就延宕3年、967天，導致決策停擺、士氣低落，例如發生公共電視新聞資料無端被刪除，華視新聞連續內容出包，新聞媒體公信力嚴重流失，且在監察院糾正報告清楚記載可查，並指出行政院罔顧多屆董監事長期延任，難辭怠失之責。

林沛祥表示，民進黨政府並沒有在監察院的糾正報告中學到教訓，反而變本加厲，有問題的往往不在制度，在於執政者只想貫徹黨意的獨裁心態，寧願公然違法，也不願提出讓國人能夠接受、國會能夠檢驗，以及社會高度期待的專業名單。對人事延宕的理由，文化部竟然說是「專業人士不想被羞辱」而婉拒提名，但問題是，連一份名單都沒提出，審查程序都未啟動，何來羞辱之說？文化部根本是在找遮羞布，甩鍋給立法院。

林沛祥提出嚴正要求，行政院和文化部停止違法行為，履行法律賦予職責，盡速向立法院提出完整第8屆公視董監事候選人名單，讓公廣集團治理回歸正軌，接受全民與國會檢驗。

延伸閱讀

2026台南最新民調曝光！謝龍介：台南綠營非鐵板、正在鬆動

發布首波看板！謝龍介駁介入綠初選：國民黨會贏得光明正大

謝龍介自稱賴清德「第二選項」？侯漢廷：爭取陳亭妃支持者