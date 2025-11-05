公廣董監事比照中選會讓黨團推薦？李遠致歉：只剩1、2位未定

文化部長李遠。 圖：張良一 / 攝（資料照）

針對公廣集團董監事任期早已在今年5月19日屆滿，行政院、文化部遲遲未提出名單，國民黨立法院黨團日前召開記者會，批綠有計劃的政治擺爛、惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。國民黨立委林沛祥今（5日）建議，行政院近期函文藍白黨團推薦中選會委員，公廣董監事名單可比照此方式。文化部長李遠表示，名單是由行政院提出，他對遲未提出一事致歉，並強調非政治盤算，會盡快提出大家可接受的名單，已努力到最後關頭，只剩1、2位人事未定。

李遠上午赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢，林沛祥質詢指出，國民黨團10月30日針對公廣集團董監事人事召開記者會，目前名單預計何時提出？李遠答詢稱，依規定董監事到期前半年就要啟動徵選計劃，文化部的確按規定在去年11月啟動報告、作業調查。

李遠指出，要在這邊抱歉，過程中非常不順利，這次是第一次審查委員從4分之3降到3分之2，照理說應該更簡單，但因之前公視選拔委員過程非常不順利，並成為新聞，像是有兩屆審查時間幾乎近1000天，還有一屆委員提名49人，被刪掉30人等，還有委員說不想耽誤選拔，可能過去言論得罪了誰，他在徵詢過程中遇到很多困難。

林沛祥直言，今年1月公布15位審查委員名單，且已修公視法降低同意門檻，理論上應更順暢，已經拖太久，讓外界常質疑是否充滿政治盤算、意圖讓現任董監事無限連任，以利繼續掌握公廣集團？他建議，是否比照近期中選會委員，由行政院發函給各黨團推薦董監事人選？

李遠強調，絕對不會是政治盤算，原因是原來的每個委員也是經過前一次嚴格評選、挑出專業的董監事。至於林沛祥的建議，他再請示一下，因按照規定是行政院提出名單。

林沛祥追問，何時給出名單？不管是有什麼人選，總是要提出讓外界檢視，不能沒人注意到就不去做，這樣對整個國家、媒體治理是不對的。李遠回應，他認同且道歉，時間上真的拉了很長，甚至會覺得有點荒謬，但所有荒謬來自前面累積太長一段，導致大家對選拔過程非常沒信心，他也打電話親自拜訪很多委員，幾乎都沒有成功，也試著去從原來上任委員尋找、拜託，會盡快提出大家都可接受的名單，已經努力到最後關頭，「大概只剩1、2個」，沒什麼理由拖。

