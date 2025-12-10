公廣追求收視也要顧公共性 郭昱晴：社會痛點報導「不能輸給民間媒體」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院教育及文化委員會今（10）日就「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」進行專題報告。民進黨立委郭昱晴質詢時指出，公廣集團在追求收視率、廣告與數位轉型的同時，更應記得作為公共媒體的核心任務，主動回應社會關注的結構性問題，而不是在重要議題上反而落後民間網路媒體。

郭昱晴舉例，近期虐貓、虐狗以及苗栗人人犬舍等動保案件頻傳，在社群與網路媒體引起熱烈討論，但公廣與公媒在相關議題上的報導量與深度，明顯被民間平台超前。她強調，公共媒體應該扮演「議題帶頭者」，針對居住正義、災害風險、動物保護、長照弱勢等社會痛點，規劃穩定且具深度的專題與追蹤報導，而不是只在熱門時事或收視壓力下才零星出手。

在央廣資安事件方面，郭昱晴表示，央廣遭駭客入侵一事震驚社會，而這名能夠入侵系統的關鍵人物竟是已離職員工，凸顯外包團隊管理及權限交接存在嚴重防線缺口。她質疑，央廣是否導入固定的資安稽核機制、是否接受每年外部資安穿透測試，以及遭駭後的通報流程和標準作業程序是否已全面檢討與更新。

郭昱晴進一步詢問，央廣及整體公媒系統是否已建立共同的內控標準，包括離職與轉調人員的權限收回制度、原始碼保存及存取紀錄、異常登入或操作警示等，並要求文化部與公廣體系正視資安不只是單一個案，而是關乎公部門媒體信任基礎的系統性問題。

對此，央廣董事長賴秀如回應表示，事件發生後已向董事會報告並強化內控機制，數發部也提升央廣為關鍵基礎設施中的最高資安等級標準。央廣目前已接受多次外部測試並通過相關檢驗，涉案2名前員工不僅遭解職，央廣也已提出民、刑事訴訟追究責任。她強調，未來將持續檢討權限管理與系統安全。

至於數位轉型成效，郭昱晴指出，央廣近年將數位轉型列為重要方向，維運與投資成本逐年增加，但從現有數據觀察，包括APP下載量、新媒體用戶成長與廣播收聽率，多數指標呈現停滯甚至下滑，115年度的績效指標（KPI）迄今仍未設定完成，欠缺具體檢驗依據。她要求央廣儘速提出完整且具量化標準的KPI，並在適當時間向立法院報告。

賴秀如表示，央廣近期確實受到資安事件影響，網站流量與搜尋排序均遭波及，後續資安費用也勢必大幅增加。她說明，央廣這幾年重點放在短影音及YouTube直播，主要是因應海外聽眾與在台移工族群使用習慣，但也承諾會在今年內提出明確KPI指標與數位策略，並就時程與內容對外說明。

在文化資產保存方面，郭昱晴也提到國家影視聽中心在影片修復上的困境。她指出，國影中心館藏超過一萬九千部影片，截至2024年底僅完成7400多部膠卷數位化，真正完成修復的經典影片不到百部，修復作業仍分散在新北市樹林工業區內多處片庫，環境老舊、空間有限，對長期保存並不理想。

郭昱晴認為，電影修復面對的難題，除了硬體與經費不足，還包括專業人才養成和修復成果如何轉化為公共教育資源與文化應用，例如如何與學校課程、影展放映、線上平台串接，避免修復成果只停留在「被好好保存，卻很少被看見」。她表示，相關書面資料將提供文化部與國影中心參考，並要求後續提出具體改善進度與報告。

郭昱晴強調，公共媒體與文化機構掌握的是社會共同投入的公共資源，無論是新聞報導、數位平台經營，或是影像文化保存，都必須讓民眾真正感受到其公共價值。她表示，未來將持續在委員會要求相關部會與公廣體系提出明確期程與指標，讓公共媒體回到公共性與專業並重的正軌。

照片來源：郭昱晴粉專

