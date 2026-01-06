公廣集團董事名單審查惹議 朱凱翔：公廣政治色彩過重、治理績效未檢討

[FTNN新聞網]

生活中心／綜合報導

文化部日前提出公廣集團新一屆董事、監察人提名名單，送交審議委員會表決後，僅部分董事候選人通過，引發朝野與社會輿論討論。文化部長李遠形容審查結果「令人感到羞辱」，相關說法也引來不同聲音反彈。

朱凱翔在不演了新聞台粉專質疑，公廣集團在特定政治事件期間的新聞與節目呈現，是否已偏離公共媒體應有的中立原則。他認為，相關爭議至今未獲充分檢討，卻又延續至新一屆董事名單審查，導致社會質疑聲浪加劇，文化部長李遠難辭其咎。（圖／立法院國會頻道）

政治評論者朱凱翔日前在社群平台發文，直指公廣集團董事審查爭議的核心，並非外界所稱的「集體封殺」，而是長期以來公廣治理結構與政治關係失衡所致。他質疑，若真存在「集體封殺」，通過的董事候選人不會出現同意票數高低不一的情形，反而顯示審議過程並非一致動員。

朱凱翔指出，外界更應檢視的是，現行董事提名與審議制度下，是否形成特定政黨「穩定支持」的結構。他認為，無論提名人選為何，都能獲得固定政黨票源支持，卻仍未能跨過法定同意門檻，顯示問題並非在審議委員，而在提名名單本身。

他也回顧近年公廣集團的治理表現，指出過去幾屆董事會期間，公視曾發生重大資安事件，包括勒索病毒攻擊及大量資料遺失，相關缺失甚至遭監察院提出糾正。此外，華視新聞亦曾發生錯誤字幕播出，內容涉及軍事攻擊、災難等重大不實訊息，引發社會譁然，卻未見董事會負起明確政治責任。

在內容立場方面，朱凱翔也質疑，公廣集團在特定政治事件期間的新聞與節目呈現，是否已偏離公共媒體應有的中立原則。他認為，相關爭議至今未獲充分檢討，卻又延續至新一屆董事名單審查，導致社會質疑聲浪加劇。

此外，他也提及公廣集團旗下國際串流平台TaiwanPlus投入大量公帑，卻未能展現相應的國際影響力，並引述外籍前員工公開批評內部政治氛圍過於濃厚，對公廣集團的國際形象造成衝擊。

針對新一屆董事提名名單，朱凱翔進一步指出，名單中不僅缺乏35歲以下的青年代表，對高齡與世代議題的著墨亦有限，與文化部宣稱的多元與世代平衡目標存在落差。

公廣集團董事名單爭議持續延燒，外界關注焦點也逐漸從單一表決結果，轉向整體提名制度、治理績效與公共媒體角色定位。文化部與相關單位如何回應各界質疑，並重建公廣集團的公共信任，仍有待後續觀察。

