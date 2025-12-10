公廣集團董監事換血卡關 劉書彬：財源要充分揭露

公廣集團5月屆滿的董監事換血不順是不少立委關注的焦點。（圖／報系資料照）

民眾黨立委劉書彬今（10）日表示，公廣集團身為全民媒體，但其中公視董事、監察人提名卻老卡在行政院，還有2025年甚或2026年預算都預測將持續虧損，公廣集團必須說清楚自籌款打哪來、版權收入預計進帳，另外像劇集產出與實質回收情況也要充分揭露。

今天立法院教育及文化委員會針對公廣集團、中央社與中央廣播電台的「營運管理、預算績效與新媒體策略」進行專題探討，並邀請相關主管備質詢。與會委員都關心，由於公視基金會第7屆董事會任期根本5月就屆滿，但因《公共電視法》規定董事選任需經行政院提名並經立法院推舉的審查委員群中四分之三以上同意，如此高門檻讓人選數度「卡關」難產，目前只有一名工會推派董事人選確認，其餘則尚未獲得官方證實。

廣告 廣告

另外，公廣集團下的華視因先天扛了相當新台幣55億元債務，納入公廣集團也因股權結構必須「自負盈虧」，2025與2026年預算雙雙顯示將虧損，也讓與會委員非常擔心。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為公廣集團財務自償性需要被大眾檢視。（圖／CTWANT攝影組）

身為召委的劉書彬直指，公視基金會原任董監事名單老是延宕，文化部不能老推給高通過門檻，應該務實提出名單讓大眾檢視。文化部長李遠則回應，9日文化部已召開公視新任董監事審查委員會預備會議，不久後正式進行實質審查，確認後會送行政院，敦請行政院儘速提名。

而談到公廣集團盈虧，劉書彬示警2025甚至預測2026年預算都持續虧損，光公廣旗下華視虧損累積就高達新台幣55億，一定要找齊自力更生的財源。李遠則回應，華視持續在做土地租賃等資產活化，會善用北市精華地段「光復大樓」活化，至少要先讓財務破洞不再擴大。

劉書彬重申，公廣集團屬於全民，光政府捐贈公廣集團預算一年就20幾億起跳，自己一定會持續監督公部門對公共媒體的預算使用是否有效、透明與負責。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？