公廣體系陷治理、財務雙重危機 資深媒體人憂公共媒體監督失靈

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

長期被視為公共價值與媒體專業象徵的公廣集團，近年卻屢傳治理與經營爭議，引發各界關注。多位資深媒體人指出，從重大投資計畫成效不彰、子公司長期虧損，到決策流程與監督機制屢遭質疑，一連串問題已動搖外界對公廣體系的信任，也讓其是否仍具備完善的問責與治理能力，成為輿論焦點。

資深媒體人戴志揚指出，公廣體系的財務與治理亂象已非個案，其中最受矚目的，莫過於政府四年投入高達58億元的「TaiwanPlus」國際傳播計畫。監察院日前提出糾正，直指該計畫在政策目標設定、績效評估指標與執行監督等面向均存在明顯缺失。外界普遍認為，鉅額公帑投入後，對提升台灣國際能見度的實質效益有限，與原先宣示的政策期待出現落差。

除大型政策計畫爭議外，公視近期推動的「公共媒體AI Chatbot合作案」亦引發內外部質疑。據了解，該合作案在尚未完成內部簽核、也未經董事會正式核准前，即對外召開記者會宣布合作內容，相關技術顧問甚至在未完成公開評選程序前即已曝光。事後才補辦行政流程的作法，讓內部人員質疑決策流於形式，也引發外界對公廣治理制度是否形同虛設的疑慮。

治理失序的問題，也直接反映在華視持續惡化的財務狀況上。近三年來，華視虧損逐年擴大，112年虧損2.4億元、113年再虧2.3億元，114年預估將達2.58億元。在節目與廣告收入同步下滑、現金流吃緊的情況下，公司被迫頻繁舉債。據了解，目前以「華視光復大樓」作為抵押的借款金額已超過40億元，甚至被外界戲稱為「華銀光復大樓」。

在績效評估方面，公廣體系內部同樣引發爭議。依今年度考績結果，多位台長僅獲「佳等」，僅一人被評為「優等」，但董事長與總經理卻同時獲董事會評為「特優」。在連年虧損、整體經營績效下滑的背景下，如此懸殊的評等結果，引發外界對考核標準是否一致、評鑑機制是否公平的質疑，也讓董事會是否真正發揮監督功能備受檢視。

此外，文化部近期公布的新一屆公廣董監事名單，也再度掀起討論。名單中來自文化與學術界的人士比例偏高，是否具備足夠的公司治理、財務監督與媒體經營決策經驗，外界看法分歧。特別是公廣集團旗下仍包含具高度商業屬性的華視，未來恐有多達三分之二的董事同時兼任華視董事，卻未必熟悉媒體市場運作，潛在風險不容忽視。

另有資深媒體人在「王其專欄」中指出，檢視董監事名單可見文化界背景者比例明顯偏高，不禁令人質疑，公視究竟是媒體機構，還是文化事業？更何況公廣集團尚包含多年來始終未釐清定位、介於商業與公共媒體之間的華視。外界關切，這些新任董監事究竟有多少人熟悉媒體運作，能與經營團隊就收視率、廣告點數與節目製作等核心議題進行實質對話，抑或仍需仰賴經營階層「反向教學」，公廣治理效能仍有待時間檢驗。

