公廣Taiwan Plus內部問題一籮筐！監院點名文化部檢討

監察院針對公廣集團英語媒體Taiwan Plus進行調查後，發現該媒體效益不彰，並點名文化部應進行檢討。調查報告指出，Taiwan Plus新聞編採決策權限高度集中於少數外籍主管，跨國團隊間共識不足，且對國內與國際新聞之選題標準差異顯著，已浮現編採失衡之風險。

監察院針對TaiwanPlus的調查報告出爐。（圖／中天新聞）

監察院報告顯示，Taiwan Plus觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區（67.6％）及美洲（20.6％），兩者合計逾88％，顯示使用者分布高度集中，歐洲、大洋洲等地區占比偏低。雖然觀看次數與時數呈現成長趨勢，但整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差。

Taiwan Plus遭點名外籍主管不懂中文。（圖／WIKI共享資源）

監察院今年3月曾向相關證人約詢，證人表示：「Taiwan Plus離職率很高。114年年初到現在（114年3月底），我已知大概有10個人離職」。另有證人指出：「每天早上選稿主持會議的是住在紐西蘭的顧問，他沒有來過台灣，也不會講中文、看不懂中文」，並表示有3位關鍵人物提供選稿方向，其中「有2位沒有跑過新聞的經驗，第3位則是政治立場有點偏頗，沒有做到平衡報導」。

監察院進一步指出，台灣籍員工所提出之新聞選題建議，常遭主管否決或未予採納，突顯每日新聞選題決策權限集中於少數主管，未設制度性編輯會議或多元審議機制，選題流程缺乏透明性與集體參與，形成決策主導權限失衡之現象。

調查還發現Taiwan Plus新聞部各職位群之本國籍與外國籍人員占比落差甚大：核稿編輯群共7人，外籍與本國籍比例為6：1；記者群外籍與本籍比例為9：4；編輯台外籍與本籍比例為0：7，攝影團隊外籍與本籍比例更達0：22。

監察院認為，此一人力結構顯示Taiwan Plus聘用人才時，長期將英語能力置於首要條件，並偏好由外籍人員主導新聞製作與編審工作，導致台灣新聞專業參與不足，亦加劇團隊間對新聞價值判斷之落差。文化部允應督促其檢討人力配置原則，強化本國籍新聞人員之參與比例，並建立多元編輯架構，以確保新聞內容兼具語言專業與台灣觀點。

