▲金門縣政府社會處新聞稿-公彩盈餘助力社福發展 千人健走共創溫暖篇章。

【記者 洪美滿／金門 報導】健走不僅為自己，也為社會傳遞溫暖！在冬日暖陽照耀下，金門縣最具指標性的年度公益盛事，由縣府社會處在今(7日)上午8時30分於本縣社會福利館前廣場舉辦「第3屆社福盃健走活動」，活動由縣府秘書長張瑞心主持，另有金門防衛指揮部政戰副主任鄭明昌上校及縣府政風處長王育俞等貴賓蒞臨指導，並與社會處處長王茲繐及副處長王智育偕同，到場為鄉親加油打氣，以行動展現縣府推動友善社福環境的決心與熱情。

活動一早，社福館前廣場人潮湧動，現場吸引近1,500名鄉親攜家帶眷、扶老攜幼前往會場一同共襄盛舉，另也有一亮點是本縣社福家園院生共同前往參與，一同響應支持社福與公益的理念，同時也共享健走的樂趣，一起邁向健康，這種跨世代、跨族群參與，正是金門社會連結力的最佳縮影。

眾人從社會福利館前廣場集結出發，沿著小徑與瓊林聚落周遭健行，途經蘭湖與瓊林水庫自然生態風景及穿梭在閩式建築群中，讓參與者在健走之餘，也以最貼近土地的方式重新認識金門。現場氛圍輕鬆愉快，參與者彼此互相打氣，隊伍沿途洋溢著笑聲、問候聲與加油聲，宛如移動中的社福嘉年華隊伍，全長約5公里，一步一腳印地向社會福利致敬，讓愛心在步伐之間愈走愈溫暖，活動現場洋溢著滿滿健康與幸福的氛圍，形成一幅象徵金門社會力量的溫暖畫面。

縣府秘書長張瑞心致詞時表示，高興能夠與各位鄉親一起同樂，一早我到會場，看到那麼多家長帶著小孩、爺爺奶奶帶著孫子三代同堂齊聚，也有不少身心障礙者也一同前來!全家一起用行動來支持公益，看到縣民攜手參與，深刻感受到金門溫暖的社福力量，再次強調縣府秉持縣長陳福海常說的「禮運大同篇」之精神，逐步落實推動各項福利與服務措施，持續優化提升社福服務的質量，讓我們的社會福利體系已更加完善，以服務更多的鄉親，造福我們的百姓，讓福利資源得到合理的分配，運用既有的資源，促使每一個需要幫助的人都能夠得到及時的照顧，而縣府的團隊，也會持續為打造「和諧共好、親子共融」的美好金門努力。另指出：「社會福利並非政府單一方的責任，而是需要政府、民間與每位鄉親的共同努力。今天每一步都是一份對社會的承諾。」並呼籲鄉親日常也能積極參與公益，共同打造更友善的金門，也讓我們的金門更加「溫暖」，共創幸福友善的城市。

隨後活動開幕最受矚目的儀式，由縣府秘書長張瑞心及社會處長王茲繐與在場貴賓們，共同舉起象徵社福愛的火把，讓社福愛的火苗，點燃聖火台，讓這束火焰，象徵社福的「愛」與「關懷」薪火相傳，促使愛的傳遞與社會關懷的延綿不絕，也象徵守護弱勢的「希望」之火永遠不會熄滅。火焰冉冉升起的瞬間，現場響起熱烈掌聲，正式揭開本年度活動的大幕；本次活動由金門縣音律活化健康協會，帶領全場千人暖身操，隊伍整齊有力，場面盛大壯觀，活動舞台現場除進行政策宣導及社福有獎徵答外，另也安排氣球米妮折氣球、開瑄國小24節令鼓、正義國小跳鼓陣、新市社區發展協會歌唱表演、西浦頭社區發展協會舞蹈表演等單位帶來精心的演出，每一節目都展現金門社區與學校的扎根，也象徵社福議題已從政策走向生活與文化共融；活動場邊還舉辦親子互動的小活動，另有高達30個政府單位進行政令宣導，強化政策宣揚的力道，不只讓孩子玩得開心，也讓家長在學習正確的社福知識與政府資源等資訊，寓教於樂、收穫滿載。

縣府社會處長王茲繐表示，縣長陳福海重視鄉親的權益與福利，以「完整照顧、精準服務」為核心，讓金門的社福系統更周延，近年來，縣府社會福利政策有賴於中央補助的公益彩券盈餘分配款項，縣府亦妥運用這筆善款，促使辦理本縣身心障礙者服務中心、輔具資源中心、婦女福利服務中心、早期療育聯合服務中心、兒童及青少年福利服務中心、居家托育服務中心、公共托育家園、社區照顧關懷據點等服務據點營運費用，另也針對縣民提供紙尿褲看護墊、獨居老人緊急救援系統、身心障礙者輔具補助、縣民遭受意外濟助等補助措施，多元照顧各面向有需求的鄉親，讓最需要照顧的人皆能獲得及時支持，也讓政府的照顧服務政策能更加貼心。

其另也指出今天的健走活動融合健康、活力的元素，透過不同世代共同參與，喚起社會關注高齡化及家庭照顧等社福議題，面對超高齡社會的來臨，老人福利的政策更加重要，提醒長輩們提前保養的重要性！減少退化風險、提升生活品質，平常可以常至鄰近的社區照顧關懷據點或銀髮健身俱樂部來參與健康促進活動，針對身心障礙者權益保障部分，縣府將秉持聯合國身心障礙者權利公約的精神，持續優化社區式照顧服務措施，並希望社會各界能以互相尊重、包容、友善的態度，理解與支持，讓弱勢族群願意踏出家門參與社會活動，實現健康成長、健康安老，共同守護自身健康，保障權益，讓社會福利資源能更妥善被運用。

縣府社會處表示，本活動是由本縣公益彩券盈餘分配基金款辦理，而「金門縣社福盃健走活動」自首屆舉辦以來，已成為在地具指標性社會福利服務推廣平台，而本次邁向第3屆！活動的宗旨在鼓勵社會大眾關注社會福利議題的同時，也不忘自身健康，強調社會責任和互助精神，並藉由健走活動齊為弱勢發聲，縣府未來仍將持續以各種形式推動公益理念，讓「愛」、「關懷」、「希望」成為金門島上最恆久的力量，並呼籲鄉親如行有餘力，「買彩券，做公益。」，這不只是一張彩券，而是一份對社會的承諾，一份小小但深具力量的善意，都能轉化為改善弱勢者生活的力量，為弱勢族群盡一份自己的心力，增進身心障礙者就業機會，發揮愛心，讓社福的愛與希望延續。

最後，今日的社福盃的健走，不只是一次性活動，更是一項象徵性的宣示—金門縣致力打造一座「友善、共好、包容」的幸福島嶼，每一位參與者的腳步，都是支持弱勢的重要力量，每一次掌聲、每一次微笑、每一次陪伴，都讓金門成為更溫暖的家園。在縣府與鄉親共同努力下，社福的火苗將持續點亮金門每一個角落，照亮每一位需要被看見的人。（照片記者洪美滿翻攝）