公德心在哪？ 亂丟垃圾包害老婦摔車 警方︰涉及過失傷害

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市76歲張姓老婦騎機車，發生自摔車禍，受傷送醫；警察查出老婦沒有酒駕，疑因輾壓到棄置路旁的垃圾包後摔車。警方提醒用路人駕車應注意車前狀況，也呼籲民眾切勿將垃圾等物棄置道路，此案若老婦追究提告，亂丟垃圾包之行為人也涉及過失傷害罪嫌。

這起交通事故發生於9日下1點35分許，張姓老婦騎機車沿英才路東往西執行，至英才路422號前路段時摔車，警、消人員獲報到場處置，由消防救護車將受傷老婦送醫。

老婦經警方實施酒測，沒有酒駕情形，依據現場跡證及老婦陳述，研判老婦騎機車疑因輾壓到棄置路旁的垃圾包後摔車。苗栗警分局提醒用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，也呼籲民眾切勿隨意將垃圾或其它物品丟棄於路面，以免危害用路人安全。

