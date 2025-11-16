公所藝廊 社區美學據點

北區公所樓梯間改裝成藝廊，定期展出中樓里長楊政衡和長青油畫班學員作品。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

南、北區公所都利用公共空間改裝成藝廊，展出社區師生作品，讓洽公的民眾還可陶冶一下性情。南區區公所昨天在公所舉辦「鯤鯓長老教會牧鄰協會美術班」師生聯展，據點歌唱班與陶笛班讓開幕儀式生色不少。北區公所在樓梯間增設藝廊，掛滿中樓里長楊政衡和其指導的長青油畫班學員作品近二十幅，楊里長每週一上午在活動中心免費教六十五歲長者畫油畫，歡迎台南市民報名參加。

區公所內掛滿政令宣導，顯得生硬。近幾年大家都動腦筋讓公所多餘的空間變成藝術展覽空間，昨天鯤鯓長老教會牧鄰協會美術班學員由美術班老師洪國輝聯合學員作品共一百零八幅，在南區公所藝術空間展出。

廣告 廣告

此次師生聯展作品包括素描、油畫、粉彩、水彩與複合媒材，風格從自然寫實風景、人物肖像到抽象意象，展現學員在學畫歷程中的多元且誇越世代視角。

鯤鯓牧鄰協會理事長陳美雲表示，關懷據點除提供長者社區關懷與健康促進服務外，也積極推動多元學習課程，讓長者在藝術創作中找到生活樂趣，展出時間至明年一月二十九日，歡迎市民到南區區公所參觀。

楊政衡每週一上午也在開元市場樓上的中樓里活動中心免費指導喜歡畫畫的市民畫油畫長達十年，學員只要購買畫布，其它都由楊里長自掏腰包包辦，可說是最「佛心」的油畫班。除北區民眾之外，也歡迎其它區長者報名，這一期學員已達四十人，成果顯著。