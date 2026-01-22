公托再添雙據點 新北家外托育率衝破45%

（記者陳志仁／新北報導）新北市第129家「泰山中山公共托育中心」及第130家「板橋柏翠公共托育中心」，22日聯合開幕；新北市長侯友宜表示，全市公共托育中心已達130家，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體家外托育率突破45%，量能全國第一。

圖／新北市長侯友宜、副市長劉和然與家長及幼兒互動，一起DIY章蓋印春聯。（新北市政府社會局提供）

侯友宜強調，每一位孩子都是新北市的寶貝，市府持續推動公共托育政策，與托育人員及家長攜手，守護孩子健康與安全；目前全市公共托育中心可收托6,555名0至2歲嬰幼兒，另有253家私立托嬰中心及完善的居家托育服務體系，提供家長多元選擇。

侯友宜直指，此次啟用的泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名嬰幼兒，合計100名，下半年將再增設2家公共托育中心，朝年度132家的目標邁進，持續打造家長安心、孩子開心的托育環境；此外，新北市議員李宇翔也出席開幕的活動。

承接泰山中山公共托育中心的新北市幼兒托育職業工會理事長江雪青指出，能參與公共托育深感責任重大，未來將與市府攜手合作，將關愛落實在日常托育照顧中；承接板橋柏翠公共托育中心的台灣幼兒早期教育協會創會理事長劉百純也說，市府高度重視托育安全與品質，協會將持續精進專業，回應家長期待。

社會局長李美珍補充，兩處公托中心於1月22日下午2時30分起至2月24日下午5時止開放登記，家長可至「新北育兒資訊網」填寫表單；若登記超額，2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告，詳情可至新北市政府社會局網站、新北育兒資訊網及友善公托、幸福新北Facebook粉絲專頁查詢。