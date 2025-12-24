公托孩子的聖誕禮物 張維倩議員媒合美萬新企業連5年捐童鞋

新北市議員張維倩（中）連續五年媒合美萬新企業捐贈三百雙童鞋予中和地區十二家公托中心幼童作為聖誕節禮物。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市議員張維倩連續五年媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業，聖誕節前夕廿四日上午捐贈三百雙「天鵝童鞋」，提供中和地區十二家公共托育中心幼童；張維倩、社會局長李美珍及美萬新企業總經理王秋鴻還親自為小腳丫穿上新鞋，小朋友開心地隨著熟悉的聖誕鈴聲跳起舞來，現場洋溢著溫馨歡笑聲。

新北市美萬新企業捐贈三百雙童鞋予中和地區公托中心幼童作為聖誕節禮物，社會局長李美珍幫小朋友穿上新鞋。 （記者吳瀛洲攝）

美萬新企業總經理王秋鴻表示，企業深耕中和多年，自創「天鵝童鞋」品牌，始終堅持台灣手工製鞋工藝，嚴選皮革材質，以一針一線縫製出舒適、耐穿的優質童鞋，捐贈自家產品給公托孩子當聖誕禮物，希望孩子們穿著快樂長大。

中和在地市議員張維倩表示，做公益不一定要遠渡重洋，把愛心留在在地、取之於社會、用之於社會，同樣能發揮深遠影響。她分享，五年前響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈童鞋給中和區弱勢孩子，近二年將資源擴大至公托中心小朋友，希望透過持續的媒合與陪伴，讓愛與關懷在地方扎根、年年延續。

社會局長李美珍表示，感謝美萬新企業持續以實際行動支持公益，也感謝張維倩議員當起「媒人」，串聯在地企業與社福資源，讓愛心不間斷地走進社區，不僅為孩子帶來節日的喜悅，也為社會注入溫暖正向的力量。

李美珍表示，新北市目前共有七十六家親子館，包括六十三家公共托育中心附設親子館、十二家公共親子中心及玩具銀行旗艦店「玩聚窩」，皆規劃多元豐富的課程與活動，歡迎家長報名帶孩子參與同樂。