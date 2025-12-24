公托孩子的聖誕禮物 新北議員張維倩媒合在地企業連年送暖

新北市議員張維倩（圖中）連續五年媒合美萬新企業總經理王秋鴻（右二）捐贈童鞋，左二為新北社會局長李美珍。（圖：新北社會局提供）

聖誕節前夕，孩子們最期待的就是充滿驚喜的禮物。市議員張維倩連續五年媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業，今（廿四）日捐贈三百雙「天鵝童鞋」，送給中和地區十二家公共托育中心幼童，讓孩子們穿上新鞋歡度佳節。

美萬新企業總經理王秋鴻表示，企業深耕中和多年，自創「天鵝童鞋」品牌，堅持臺灣手工製鞋工藝，嚴選皮革、細緻縫製，希望透過捐贈自家產品，為孩子送上一份溫暖實用的聖誕禮物，陪伴孩子們快樂成長。

張維倩表示，公益不必遠求，把愛心留在在地、回饋社會同樣能發揮長遠影響。她分享，五年前響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈童鞋給弱勢孩子，近年更將資源擴大至公托幼童，盼讓愛與關懷在地方持續扎根。

社會局長李美珍感謝企業長期投入公益，肯定議員積極媒合在地資源，為孩子帶來節日喜悅，同時補充，新北目前共有七十六家親子館，提供多元活動與課程，歡迎家長踴躍參與。