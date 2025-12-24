公托孩子耶誕禮物 新北議員張維倩媒合美萬新企業連5年捐童鞋

新北市議員張維倩(後中)媒合廠商捐贈300雙手工童鞋，提供中和地區12家公共托育中心幼童當耶誕禮物。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張維倩連續5年媒合中和區在地製鞋廠商美萬新企業，24日捐贈300雙手工童鞋，提供中和地區12家公共托育中心幼童，讓孩子們穿上新鞋歡喜迎耶誕。

贈鞋活動充滿耶誕精神，小朋友們的小腳丫穿新鞋迎耶誕，活動現場洋溢歡笑聲，社會局長李美珍、張維倩及美萬新企業總經理王秋鴻，為小朋友穿上新鞋，小朋友開心地踏著步伐，還隨著熟悉的耶誕鈴聲跳起舞來，現場氣氛溫馨又熱鬧。

王秋鴻表示，企業深耕中和多年，自創「天鵝童鞋」品牌，始終堅持台灣手工製鞋工藝，這次捐贈自家產品給公托孩子當耶誕禮物，希望孩子們穿著快樂長大。

張維倩表示，做公益不一定要遠渡重洋，把愛心留在在地、取之於社會、用之於社會，同樣能發揮深遠影響，她分享5年前響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈童鞋給中和區弱勢孩子，近兩年則將資源擴大至公托中心小朋友，希望透過持續的媒合與陪伴，讓愛與關懷在地方扎根、年年延續。

李美珍表示，感謝美萬新企業持續以實際行動支持公益，也感謝張維倩串聯在地企業與社福資源，讓愛心不間斷地走進社區，不僅為孩子帶來節日的喜悅，也為社會注入溫暖正向的力量。

李美珍也補充，新北市目前共有76家親子館，包括63家公共托育中心附設親子館、12家公共親子中心，以及玩具銀行旗艦店「玩聚窩」，皆規劃多元豐富的課程與活動，歡迎家長報名參與。

小朋友開心穿上耶誕禮物童鞋手舞足蹈。 (記者翁聿煌攝)

新北市議員張維倩(右)媒合廠商捐贈300雙手工童鞋，提供公托中心幼童當耶誕禮物。(記者翁聿煌攝)

