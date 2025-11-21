公托師捏童臉瘀青！母控輕罰、縱放 新北社會局回應了

新北市一名母親指摘民國111年時女兒在中和區一間公托遭受教保員不當對待。（柯毓庭攝）

新北市一名母親指摘民國111年時女兒在中和區一間公托遭受教保員不當對待，一審新北地方法院以過失傷害罪處拘役30日，但社會局疑因教保員父親曾任社會局官員因此輕罰，社會局回應對於不當對待零容忍，不知教保員身世背景，也尊重外部委員審議調查。

該名母親在新北市議員張嘉玲陪同下指控，女兒111年進入該公托，原本都相安無事，直到該教保員同年8月初入職沒多久後，女兒開始恐懼上學，甚至常崩潰大哭、也會在晚上做惡夢，8月24日她接到電話到公托，看到女兒臉上紅腫，調閱監視畫面才發現女兒被做出捏臉、壓頭等不當對待。

母親稱，該名教保員辯稱是因女兒臉上有飯粒想要摳掉它，才會伸手掐臉，辯稱是過失，但認為教保員講的跟監視畫面不一樣，並指摘教保員在事發後申請身心障礙手冊、把回應都交給媽媽處理，最後被輕判拘役30日。

母親並指摘社會局是在她自己事發後幾個月打去問，才知道該教保員只被罰款最輕6萬、停職1年並不公布姓名，認為社會局是因為教保員父親曾在社會局擔任課長才選擇縱放。

社會局對此回應，接獲通報後公托中心及家防中心立即介入調查，經調閱監視器影像畫面，發現林姓托育人員於用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部有瘀青。

社會局在調查完成後，隨即邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。

該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動，社會局對於不當對待絕對零容忍，若家長有轉換托育環境需求，社會局也會全力協助家屬媒合其他托育機構。

社會局強調，對於不當對待絕對零容忍，在報導揭露前，並不知悉該托育人員的身世背景，所有調查也皆尊重外部委員審議調查的專業意見與共識，社會局不會，也無法干涉。

