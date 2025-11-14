公托監控防兒虐仍有空窗 王珮毓議員：市府應全面建置防範

【記者范文濱／桃園報導】

托嬰中心兒虐案件層出不窮，為防止監視畫面「被消失」，各地方政府積極推動「公托監管雲」建置。市議員王珮毓在市政總質詢中關注建置進度指出，全市56間公共托育設施中，仍有7間尚未完成監控系統，要求婦幼局說明延宕原因、作業進度及完工期程，確保托育安全與兒童權益，並提醒市府不要因行政流程耽誤孩子保護措施。

王珮毓議員表示，根據婦幼局資料，這7間公托中，6間為113年及114年新開幕，另1間為桃園機場附設員工托嬰中心，111年啟用。她進一步質詢，延宕原因是系統建置尚未啟動、廠商合約執行問題，還是其他行政因素？並指出台中、新北已陸續擴大建置監控系統，「為何桃園僅維護既有系統，沒有持續建置？」要求婦幼局盡速完成全面監控系統安裝，保障家長放心與孩子安全。

對此，婦幼局回應，原本中央計畫建置統一監控雲，但現改由地方政府主導，由中央提供補助及規格，各縣市再提出申請，目前仍在盤點階段。王珮毓認為，行政程序與預算不應成為停滯理由，市府應迅速落實，建立明確期程，避免孩子權益受影響或出現監控空窗期，讓家長及社會安心。

王珮毓議員強調，監控系統是提升托育透明度與家長安心度的重要措施，市府應提出完整建置規劃，確保全市公托設施盡速完成建置，防範兒虐事件，保障孩子安全與家長權益，也讓社會對托育環境更有信心。她呼籲市府加強督導、完善補助及系統維護，避免疏漏，真正落實「孩子安全第一」。

