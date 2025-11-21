公托竟爆虐童案！「掐臉長達12秒」辯稱清飯粒？中和托育員遭起底：老爸曾任台北社會局課長

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

新北市中和一間公托中心遭爆嚴重虐童事件。事發於2023年，一名托育員在午餐時間多次對一歲半女童施以粗暴動作，包括壓頭、拉扯、掐脖與拍臉，監視器畫面曝光後讓家長心碎不已。托育員辯稱是為了「清掉臉上的飯粒」，此說法讓家屬無法接受。事後該員僅被停職一年，也引發外界質疑處分過輕。

林姓托育員在法庭上否認主觀傷害意圖。審理期間，她被指出在觀看監視器畫面時態度不佳，頻頻要求加速播放。（示意圖／pixabay）

當時該女童正坐在位子上吃飯，期間傳出尖銳哭聲。監視器畫面顯示，托育員突然伸手壓住孩子的頭，使臉部直接埋入碗裡，接著還拉頭髮、拍臉、掐脖子。時隔兩年，女童母親回憶看到錄影的當下，仍感到心痛難忍。

受害女童母親：「她用指甲掐我女兒的臉長達12秒，是因為我女兒臉上有飯粒，所以她想要把它摳掉所以造成的瘀青，拍打我女兒的臉是因為想要安撫她，希望她不要再哭鬧了安靜乖乖的吃飯。」女童其後出現嘔吐、嗜睡症狀，經醫療檢查被診斷為輕微腦震盪。其他老師在替女童更換尿布時，發現身上不尋常痕跡，虐童情況才得以曝光。

即使事隔兩年，母親仍說孩子至今對陌生環境與人群出現強烈不安，「事情發生之後她還是非常恐懼上學，直到現在已經在新的學校就學，但是她對於人群還是相當的恐懼。」

林姓托育員在法庭上否認主觀傷害意圖，並向法官強調只是提醒幼兒進食。審理期間，她被指出在觀看監視器畫面時態度不佳，頻頻要求加速播放。法院最後以「力道未明顯過度」為由，判拘役30天。

在行政層面，新北市社會局裁罰該托育員6萬元，並限制一年不得在托嬰中心任職。社會局表示，處分結果已以電話通知家長。不過家屬批評，懲處內容公布時早已超過提出異議期限，使他們無法再主張意見。

針對此事，新北市議員張嘉玲指出，「社會局相關的單位應該要讓當事人，有表達異議的時間跟空間，事實上媽媽知道（懲處）都已經過一個月了，相關的行政裁處，都已經沒有辦法表達異議了。」

根據《民視新聞》報導，涉案托育員背景也被起底，她的父親疑曾任台北縣社會局課長，也因該身分引發行政中立與裁處公平性的討論。儘管她已轉往長照機構工作，家長仍期盼事件能獲得更公正的處理與交代。

