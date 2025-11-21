公托虐童輕判30天 張嘉玲怒批新北市府：行政懲處過輕、程序荒腔

監視器拍下粗暴虐待卻判30日拘役！新北市議員張嘉玲轟新北市府：公托管理失靈、司法過度寬縱。 圖：張嘉玲辦公室提供

[Newtalk新聞] 新北市中和區一間公共托育中心驚爆虐童事件，10 個月大幼兒「樂樂」（化名）遭托育老師多次勒脖、掐捏臉頰與強壓頭部，甚至因此出現嘔吐、嗜睡症狀，被醫師診斷為疑似輕微腦震盪。儘管監視器錄下明確畫面，家長要求報警卻遭公托主任勸阻，後續的行政懲處與司法判決也被質疑「輕得不可思議」，引發家屬與社會強烈不滿。

根據家屬陳述，樂樂2023年8月開始明顯抗拒上學。家長查看監視器時驚見，托育老師對孩子施以勒脖、掐臉、拍打臉部與壓頭等粗暴行為，造成樂樂情緒崩潰、哭喊不止。事後幼童出現異常嘔吐、嗜睡，送醫後被判定有頭部鈍傷與疑似腦震盪，心理反應也顯示受到舊經驗影響。

然而，家長要求通報與報警時，公托主任卻以「會影響老師心情」為由阻止。更離譜的是，主任後續竟將托育中心內部健康資料私下提供給加害人員的母親，已涉及《個資法》疑慮，讓家長深感不安。

事件送交社會局後，家屬始終未收到任何正式裁處書，直到自行詢問才得知：加害托育老師僅遭停職一年、罰款，且姓名不公開，是行政程序中最輕微的懲處。外界更質疑，涉案老師父親曾任台北縣社會局課長、曾因勒索案被判刑，是否影響懲處力道，讓行政裁量更添爭議。

司法方面同樣引發憤怒。檢察官以「過失傷害」起訴，一審承審法官勘驗監視器時多次要求加速播放、跳過片段，並以「力道不明顯」為由僅判拘役30天、得易科罰金。加害人並在遭起訴後取得身心障礙手冊，法院竟將其納入量刑考量，讓受害家屬無法接受。更令人不安的是，該名托育人員目前仍在長照機構任職，仍與弱勢族群接觸。

新北市議員張嘉玲表示，整起事件突顯公托機構管理的全面失靈，更反映社會局行政程序的重大疏漏。家長身為當事人卻未收到裁處文書，「整個行政流程竟只通知加害人員，家屬完全被排除在外，連申訴或異議都無從行使，這是極為嚴重的程序問題。」

張嘉玲強調，事件發生在新北市政府直營公托，市府理應肩負比私人托育中心更高的監督義務，但從人員任用、稽核制度到事故通報，都顯現嚴重破口。家長選擇公托是基於對政府的信任，如今孩子在公辦機構受害，政府更應主動完整公開處置流程、檢討管理責任，並全面重檢托育人員資格審查與日常督導機制。

她也質疑，加害托育人員於事發後短短兩個月便取得身心障礙證明，應由相關單位深入調查，避免制度被濫用成逃避責任的工具。

面對司法判決僅拘役30日、得易科罰金，張嘉玲直言「難以接受」，呼籲司法應慎重審酌完整證據，真正還給受害幼童與家庭公道，也讓社會重新找回對托育體系與司法正義的信任。

