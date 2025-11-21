公托虐童輕判30天 張嘉玲怒批新北市府：行政懲處過輕、程序荒腔
[Newtalk新聞] 新北市中和區一間公共托育中心驚爆虐童事件，10 個月大幼兒「樂樂」（化名）遭托育老師多次勒脖、掐捏臉頰與強壓頭部，甚至因此出現嘔吐、嗜睡症狀，被醫師診斷為疑似輕微腦震盪。儘管監視器錄下明確畫面，家長要求報警卻遭公托主任勸阻，後續的行政懲處與司法判決也被質疑「輕得不可思議」，引發家屬與社會強烈不滿。
根據家屬陳述，樂樂2023年8月開始明顯抗拒上學。家長查看監視器時驚見，托育老師對孩子施以勒脖、掐臉、拍打臉部與壓頭等粗暴行為，造成樂樂情緒崩潰、哭喊不止。事後幼童出現異常嘔吐、嗜睡，送醫後被判定有頭部鈍傷與疑似腦震盪，心理反應也顯示受到舊經驗影響。
然而，家長要求通報與報警時，公托主任卻以「會影響老師心情」為由阻止。更離譜的是，主任後續竟將托育中心內部健康資料私下提供給加害人員的母親，已涉及《個資法》疑慮，讓家長深感不安。
事件送交社會局後，家屬始終未收到任何正式裁處書，直到自行詢問才得知：加害托育老師僅遭停職一年、罰款，且姓名不公開，是行政程序中最輕微的懲處。外界更質疑，涉案老師父親曾任台北縣社會局課長、曾因勒索案被判刑，是否影響懲處力道，讓行政裁量更添爭議。
司法方面同樣引發憤怒。檢察官以「過失傷害」起訴，一審承審法官勘驗監視器時多次要求加速播放、跳過片段，並以「力道不明顯」為由僅判拘役30天、得易科罰金。加害人並在遭起訴後取得身心障礙手冊，法院竟將其納入量刑考量，讓受害家屬無法接受。更令人不安的是，該名托育人員目前仍在長照機構任職，仍與弱勢族群接觸。
新北市議員張嘉玲表示，整起事件突顯公托機構管理的全面失靈，更反映社會局行政程序的重大疏漏。家長身為當事人卻未收到裁處文書，「整個行政流程竟只通知加害人員，家屬完全被排除在外，連申訴或異議都無從行使，這是極為嚴重的程序問題。」
張嘉玲強調，事件發生在新北市政府直營公托，市府理應肩負比私人托育中心更高的監督義務，但從人員任用、稽核制度到事故通報，都顯現嚴重破口。家長選擇公托是基於對政府的信任，如今孩子在公辦機構受害，政府更應主動完整公開處置流程、檢討管理責任，並全面重檢托育人員資格審查與日常督導機制。
她也質疑，加害托育人員於事發後短短兩個月便取得身心障礙證明，應由相關單位深入調查，避免制度被濫用成逃避責任的工具。
面對司法判決僅拘役30日、得易科罰金，張嘉玲直言「難以接受」，呼籲司法應慎重審酌完整證據，真正還給受害幼童與家庭公道，也讓社會重新找回對托育體系與司法正義的信任。
更多Newtalk新聞報導
南高屏澎組「超級觀光圈」！Lucky7立委推動推跨縣市大整合
美股千點震盪 AI行情將反轉？「鉅亨買基金」曝三關鍵：短線情緒大幅偏移
其他人也在看
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 8 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
網酸爆！樂天桃猿秒發「老虎」黃子鵬感謝文遭炎上 球迷怒喊：「阿公咧？」
體育中心／綜合報導樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍後風波不斷，第一波動作無預警撤換日籍冠軍教頭「阿公」古久保健二、引發隊內隊外嘩然，今天（21日）本土王牌投手黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，樂天球團臉書秒 Thank you 黃子鵬，貼文原意期望傳遞好聚好散卻成了眾矢之的，短短一小時吸引將近500則留言，絕大多數都在酸沒有尊重前主帥「阿公」，替冠軍教頭抱不平。FTV Sports ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 8 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前