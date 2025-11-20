公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長

剴剴案掀起社會怒火，各界呼籲加重虐童刑罰，讓司法還給受虐孩童及家屬正義。（圖／報系資料照）

新北市中和某公共托育中心爆發虐童事件，受害幼童母親憤而報警提告，卻在一年多的漫長等待後迎來僅拘役30天的輕判。更令人質疑的是，加害的托育老師林姓女子竟在遭起訴後才申請身心障礙手冊，卻被曾任鄭捷辯護律師的承審法官梁家贏納入量刑考量；而本案承辦檢察官吳宗光曾有翹班去按摩的紀錄，審檢過往經歷不但發爭議，家長也不禁憂心，社會還能否繼續相信司法的公正性。

受害童母親K女士向本刊指出，監視器畫面清楚顯示，加害老師多次對孩子動作粗暴，包括勒脖、拍打臉頰、用手掐捏臉部、強壓頭部等行為，時間持續且力道明顯。然而，林女在調查時卻辯稱，這些動作是為了「安撫孩子情緒、協助進食」，並聲稱「只是看到小朋友臉上有髒東西，想幫忙清潔」，否認有任何惡意或故意傷害。

廣告 廣告

35歲的林女出庭時，突然出示「身心障礙手冊」作為辯解依據，試圖以此爭取輕判。但K女士與律師事後查閱資料後發現，該手冊竟是在案件曝光、遭起訴後才申請核發，令她質疑此舉是否刻意為求減刑所為。

更令她難以接受的是，小孩事後被醫師診斷為「疑似輕微腦震盪」，公托主任竟私下將孩子過去在托育中心留下的健康檢查與病歷資料洩漏給被告母親，企圖將孩子的傷勢與過去經歷牽扯在一起，嚴重違反《個資法》，更違背道德良心。

案件進入司法程序後，檢察官最終僅以「過失傷害罪」起訴，沒想到一審開庭後，竟是另一場惡夢的開端。K女士描述，法官在勘驗監視器畫面時，以手扶頭、側身觀看，態度輕浮，甚至多次要求播放人員「加速、跳過」，最終只認定被告動作「力道未明顯過大」，判處拘役30日，得易科罰金。K女士哽咽說，「花了這麼多時間、提這麼多證據，卻換來一個這樣的態度和結果。」

監視器清楚錄下公托老師大力掐捏孩童臉部暴行，她卻辯稱並非故意，檢察官最終竟只以「過失罪」起訴。（圖／投訴人提供）

值得關注的是，此案的一審法官梁家贏曾任鄭捷案及小燈泡案凶嫌的辯護律師，過去在死刑判決公布後曾公開表示「遺憾」。梁家贏的經歷曝光後，引發家屬與外界質疑，是否因此對加害人抱持相對寬鬆的態度。此外，負責此案的檢察官吳宗光也曾被媒體揭露涉及曠職、按摩及不當領取加班費等爭議，最終僅遭檢察官評鑑委員會以「促其注意」處分，令家屬對整體司法公正性更加憂心。

據了解，涉案托育老師林女目前仍受僱於某長照機構，繼續擔任照護工作；而另一端，受害幼童的母親仍在漫長的司法程序中等待正義的落實。K女士強調，「只盼司法能真正回歸公正與良知，法院能依法審判、勿枉勿縱，讓社會相信正義還存在。」

新北市議員張嘉玲指出，希望二審法官可以審酌相關證據，還被害幼童及家屬公道。圖／翻攝張嘉玲臉書）

對此，新北市議員張嘉玲建議，政府與社會應該重新檢討，是否應該將托育人員、照護員等相關職業納入共同的「消極資格」審查範圍；也就是說，曾經有虐待或傷害紀錄的人，是否應該被限制從事任何涉及人員照顧的工作，無論對象是兒童還是長者。因此，這不只是單一事件，而是整個社會需要共同思考、檢討與調整的制度問題。

對此，社會局表示，在接獲通報後公托中心及家防中心立即介入調查，調查完成後，社會局隨即邀集外部專家學者召開審議會議，處分結果也於一個月內主動致電告知幼兒母親。最終處分是專家共識，與托育人員背景無關，社會局不清楚該托育人員父親身份。

另外，該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動，社會局對於不當對待絕對零容忍，若家長有轉換托育環境需求，社會局也會全力協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公托虐童1／托育老師勒脖掐臉只受薄懲 其父竟曾任社會局課長

被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉

超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況