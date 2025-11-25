公投不該淪政治籌碼！ 時力批藍綠白立場反覆：三黨政客加油好嗎

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

立法院上週五（21日）三讀通過《公民投票法》第23條修正案，正式恢復「公投綁大選」。依照新規定，若公投案成案後的3至6個月內適逢全國性選舉，將與選舉同日舉行。時代力量昨（24）在臉書發文表示，三大政黨將「公投」當成政治籌碼，立場隨著自身利益而搖擺，忽視公民投票作為直接民主的本質。

立法院上週五（21日）三讀通過《公民投票法》第23條修正案，正式恢復「公投綁大選」。（示意圖／Unsplash）

時代力量回顧各黨過往立場指出，無論藍、綠、白，在執政與在野之間立場均出現顯著轉變：在野時主張公投是制衡政府的重要工具；一旦執政，又以選務穩定為由試圖限制公投影響。相比之下，時代力量強調自己長期主張「補正公投法、實現直接民主」，並支持公投「可以」與大選同時舉行。他們認為，讓人民直接參與重大公共議題，是深化民主不可或缺的一環，而該黨的立場始終如一，不會隨政治風向改變。

對於修法通過，時代力量也呼籲中選會做好充分配套，避免重蹈2018年選務壓力過大、投開票程序混亂等問題。最後強調，公投，就是讓人民為自己想要的國家做決定，不該淪為選舉的操作，更不該淪為政治的籌碼。「藍綠白三黨的政客，加油好嗎！」

貼文引起民眾紛紛留言，有民眾表示，「投票到半夜這件事還是小事，但邊開票邊投票影響結果是需要配套措施處理的」、「政客往往考量到利益而滾動式失憶」，另有支持者鼓勵時力與其他挺台力量合作，讓更多優秀人才能被看見，盼能透過團結制衡三黨政治角力。

