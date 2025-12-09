公投修法 國民權利應高於政黨利益

（圖／本報系資料照）

近期兩項重要法案引發社會關注：其一是民團發起憲訴法公投連署案；其二是藍白陣營推出「不在籍投票法草案」，及綠營以「投票日放假兩日」政策作為對應。投票是民主最核心的權利，而公投則是直接民權的展現。然而近年綠營對兩項制度的立場多次轉變，反映出政黨政治利益已凌駕於公民權益。

在公投制度方面，綠營在野時曾批評當時的「鳥籠公投」，認為門檻過高導致提案與通過機會極低。2016年執政後，2017年修法大幅降低公投門檻，2018年公投綁大選後，依中選會公布10案有7案通過。因在公投議題上受挫，綠營隨後再修法將公投與大選脫鉤，引起政黨利益高於國民權利行使的爭議。

另一項爭議來自綠營的「強化民主投票促進法」以對抗藍白陣營推動的「不在籍投票法草案」。這項放假政策在國際上極為罕見，不僅伴隨高昂成本，相關的交通補助更容易引發「走路工」的質疑。2006年高雄市長陳菊與黃俊英之間的選舉爭議，就是歷史教訓。

相對於投票放假，「不在籍投票」反而是不少國家早已實施的民主深化做法，如美國採行郵寄投票、提前投票、特設投票所、電子投票、境外投票等多元制度；歐洲如奧地利、德國、匈牙利等國亦提供便利的不在籍投票方式。亞洲的日本、韓國、菲律賓、馬來西亞也早已落實。

對台灣而言，不在籍投票是擴大民主參與、維護公民權利的重要做法。然而綠營對此制度的態度，卻隨著政治氛圍有所浮動。2010年前後，綠營在立院杯葛不在籍投票草案，理由包括大量中國台商可能影響選舉。2011年行政院長蘇貞昌更指出，由於部分台灣公民身處「不民主」國家，因此不在籍投票恐不適用，然而以他國政治制度決定我國公民能否行使選舉權，本身就存在模糊與矛盾。

對照今年綠營反對不在籍投票的理由則變為「增添選務困難與助長中國滲透。」可見對於不在籍投票立場出現極大轉變。試想當年黨外時代，在黨國體制中黨外人士仍能取得國民支持，最終進入政黨輪替，我國國民民主素養無庸置疑，奈何今日只為黨派的長期執政，而忽視國民意志展現的機會，極為可惜。

整體而言，公投與不在籍投票的爭論顯示問題從非技術面，而是政黨利益的角力，前後出現不同的論述，更有「看人下菜碟」之嫌。防範中共滲透固然重要，但「安全」不應被濫用成為壓縮民權的藉口。而公投綁大選中的降低門檻與減少直接民權參政成本之優勢，亦是維繫台灣民主的重要基石。唯有回到制度本質，尊重並維護公民權利，我國才能繼續作為一個成熟且負責任的民主國家。（作者為自由撰稿者）