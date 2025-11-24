公投再度綁大選 時力砲轟藍綠白「集體失憶」：荒謬政治現形記

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院上週五三讀通過《公民投票法》修正案，正式恢復「公投綁大選」。時代力量今（24）日強烈批評，藍綠白三大黨在此議題上全數大轉彎，堪稱一場「集體失憶、昨是今非」的荒謬政治現形記。

時代力量表示，該黨長期主張「補正公投法、落實直接民主」，也支持公投與大選併辦，提高投票率並讓民意真正落實。但這次修法攻防中，藍、綠、白的態度卻與各自過往立場完全相反，顯示政治利益凌駕核心價值。

時力痛批，國民黨過去執政時打造高門檻的「鳥籠公投」封住民意，如今淪為在野黨卻搖身一變成「直接民主守護者」，毫不遮掩因選舉利益而轉向；民進黨在2018年敗選後改口反對公投綁大選，將公投重新關回「鐵籠」，背棄過去在野時高喊的民主訴求；而民眾黨立場更是混亂，2021年四大公投時還主張「理性脫鉤」反對綁大選，如今為了與國民黨合作，立場完全翻轉。

時代力量強調，政黨可以因局勢變化調整政策，但「不能換了位置就換腦袋」。國民黨是為了想贏、民進黨是因為怕輸、民眾黨則因政治合作而大轉彎，三黨將民主理想當成政治操作的籌碼，完全不對選民交代。

時力並重申，該黨支持公投綁大選，並非基於黨派利益，而是始終相信「直接民主」能深化公民意識，促使重大公共議題真正被討論。

隨著修法三讀通過，時代力量呼籲中選會立即展開選務整備，避免重演 2018 年大塞車、混亂投票的惡夢。時力強調，主管機關必須確保未來公投與大選合併辦理時流程順暢、公平透明，不能讓行政失誤成為拖延民主、阻礙民意展現的藉口。

