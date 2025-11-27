即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

攸關公民投票的《公民投票法》，藍白立委上週五（21日）以人數優勢三讀通過第23條的修法，使得「公投綁大選」再度恢復；雖民進黨團表達反對立場，但幹事長鍾佳濱在朝野協商則提再修正動議，若要讓公投完善，主張應在公投前一天放假。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強今（27）日受訪強調，他會跟進民進黨的好意提案公投與選舉前一天放假。

羅智強今日受訪表示，上次朝野協商時就覺得民進黨提出「公投前放假一天」提案非常好；既然公投與大選已經併在一起，而他的辦公室也會提案，他會依照民進黨「讓大家可以好好想一天」的美意跟進，提案公投與選舉前一天放假，符合民進黨的需要。

廣告 廣告

快新聞／跟進民進黨！羅智強將提案：公投選前加一天放假

立法院上週三讀通過《公民投票法》第23調修法。（圖／民視新聞資料照）

同時，羅智強喊話，希望民進黨不要因羅智強提案而「半夜吃西瓜」提出反對，「既然有讓民眾多放一天假的美意，羅智強支持」。

原文出處：快新聞／公投前一天放假？羅智強喊「跟進民進黨」將提案

更多民視新聞報導

「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 王定宇開炮：侵略者的走狗

財劃法三版本藍白分不清？ 鍾佳濱曝：搞出什麼「紕漏」都不知

拍板定案了！民進黨3縣市首長初選要辦「電視政見發表會」

