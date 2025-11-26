公投反制「公投綁大選」？民進黨團：交給更大民意制衡

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



立法院上週三讀通過《公民投票法》修正案，確定恢復「公投綁大選」，對於未來有無透過公投反制，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（11/26）天受訪時表示，黨團支持公民用公投方式，表達對目前藍白掌握國會多數、還有一些暴衝行為，可以發揮公民制衡的力量。

對於立法院通過恢復「公投綁大選」，鍾佳濱說，民進黨團對於公投綁大選的意見，是公投沒有不好，而是擔憂合併舉行會產生2018年的選務爭議，並希望公投是更大的民意，投票要順順利利，所以不支持公投綁大選。

鍾佳濱表示，不過民進黨團支持公民用公投方式，表達對目前藍白掌握國會多數、還有一些暴衝行為，可以發揮公民制衡的力量。

鍾佳濱說，公投有兩大特質：創制、複決，過去公投有部分是對於現行立院通過法律表達不同意見，這就是複決機制，因此對於國會多數通過不合社會期望的法案，公民社會就可以透過公投方式糾正國會的錯誤。

鍾佳濱指出，如果國會怠惰、不提出人民需要的法案，公投也會對人民需要提出創制，要求行政、立法部門必須制定政策或相關法案；如果對公民權了解，公投是對於行政權、立法權怠惰、荒腔走板的制衡機制。

