公投已起跑！廢《憲訴法》修法電子連署超卡關 民團12/2會商綠營齊心達標
大罷免失利後，藍白多數主導下的國會，再度推動《財政收支劃分法》再修、《公民投票法》，為中配參政權解套的《國籍法》年底前應該就會闖關成功。面對藍白無敵星星，加速闖關政治性爭議法案，綠營喊出更大民意來解決，擬推動「大民意大公投」，助攻民團已在進行中的「廢止《憲法訴訟法》修法」公投，讓目前連署進度一成都不到的公投案，看到一線曙光。
據了解，民進團已正式接觸民團，雙方預計週二（12/2）會面，首次就如何進行下一步會談，盼在1月30日前，順利完成29.3萬份連署書，讓民意複決荒誕的修法。
立法院會去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》修正案，明定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，但大法官人事同意權，藍白卻持續在國會中封殺，大法官人數不足的情況下，憲法法庭形同癱瘓。
導致行政院、民進黨立院黨團、監察院分別就今年度中央政府總預算案、《財劃法》、《憲訴法》、《選舉罷免法》等四件釋憲案無法獲得救濟，人民聲請高達300多件釋憲案也只能躺著不動，權益嚴重受損。
因此，人民作主志工團發起「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」
七月底正式提案，展開第二階段連署，根據中選會函文，6個月內須達到29萬2228人連署，公投案才能正式成案，交由人民投票。
連署門檻高 民團孤立無援4個月僅收2萬份
不過，4個月來的連署進度，卻讓民團相當憂心，公投領銜人趙偉程表示，雖然一階連署僅需要2024年總統、副總統選舉人數的0.01%、約2000份連署書，後續的審查、公聽會也非常耗心力，但最大的困難點在於二階連署需要約29.3萬份連署書，等於要收集比一階多146倍的連署書。
趙偉程表示，目前4個公投案中，《憲訴法》案的情況最為急迫，該案連署期只到明年1月30日，距離現在只剩2個月，最新統計約收集到2萬份，雖然電子連署不像傳統紙本需要多留一些「容錯空間」，但距離門檻還有27萬份。
另外在《選罷法》的3案中，趙偉程說，這3案連署期到明年3月31日才截止，目前針對廢除罷免案「提議」、「連署」階段需附上身分證影本的條文，2案都約有1萬名民眾連署支持，不過要廢除「偽造、假冒連署需負刑責」的條文上，有少數民眾不同意，因此未連署，目前數字在9000份左右，3案離門檻還有28萬份的差距。
趙偉程認為，志工團人數只有100多位，大家都有工作在身，所以全台連署點只有十多個，能夠走到這個成績，其實已經不簡單。
自然人憑證要價250是硬傷 網路社群加溫！同溫層在發酵
上週五下午1點，趙偉程扛著露營用的折疊桌椅，慢慢走過馬路，然後在板橋一家連鎖速食店外架設連署攤位，並一邊向等候已久的民眾說「歹勢」，不過因為讀卡機出問題，排第一名的民眾花了半小時才完成電子連署，排在後面的一名老人家因為要照顧2名孫子，只好選擇離開。
沒有政黨支援、人手不足、宣傳不力等固然是連署書收集不順的原因，但電子連署所造成的門檻是關鍵因素，趙偉程指出，在進入二階連署前，中選會提供「僅用紙本」、「僅用電子」、「電子+紙本」等三種選擇，最終人民作主志工團在其中三個公投案都選擇「僅用電子」，這是外界難以理解的判斷，卻是人手不足之下的折衷方案。
趙偉程指出，志工團人數不足，難以長時間擺攤收集實體連署書，而且第一階段因為4案同時進行，又只能使用紙本，共8000多份連署書幾乎已經佔據半個會議室，甚至送案時發現有「A案連署書放到B案那一疊」的失誤；如果進入二階，所需要的空間、人手都是幾何級的難關。
趙偉程說，從好處來看，電子連署既環保，對個資更有保障，對中選會、戶政機關等單位而言，也省去許多查對等行政工作，不過他坦言，電子連署的缺點也很明顯——申請自然人憑證IC卡需要工本費250元，而且要到區公所辦手續，讓不少民眾打退堂鼓。
排隊連署的民眾受訪時表示，前幾天一早到區公所申請自然人憑證，幸好人不多，10分鐘就完成，原本想買讀卡機在家裡完成連署，但發現要再花費幾百元，所以索性來排隊。另一名正在讀大學的民眾直言，自己算是關心政治的人，平常會看國會發生的事，所以願意掏出250元，但對於政治冷感的人來說，「他們會願意付這筆錢嗎？我覺得很難！」
不過，社群媒體發威，同溫層中議題逐漸發酵，不少人開始喊話申請自然人憑證、換證，盼能夠在公投電子連署上盡一分力。
12/2首次會綠營 盼協助挺進投票階段
雖然距離門檻還有一段長路，但趙偉程樂觀地說，近期有多個組織、民眾在社群平台擴散消息，參與連署的市民明顯增加，像採訪當天，在連署點開始營業前，就已經有十多位民眾排隊等候，是過去難以遇到的畫面。
對民團更大的鼓舞是，民進黨正研議投入協助公投，而且就在鍾佳濱宣告用「更大的民意」解決藍白憲政鬧劇的同一天，趙偉程也收到來自民進黨政策會的訊息，雙方將在週二（12/2）首次會面，他表示，有政黨願意幫忙，絕對是歡迎。
趙偉程說，雖然會面話題還沒決定，但他會主動向綠營反映「現階段應該以《憲訴法》公投案為首要目標」的想法，因為該案連署期只到明年1月30日，距離現在只剩2個月，連署書還嚴重不足的情況下，應集中火力處理。
趙偉程指出，如果民進黨決定要投入協助公投，門檻並不高，只需要一台電腦、一個讀卡機，再加上3、4個會操作系統的黨工、志工，就可以開始收集連署，所以綠營內部不管地方黨部、民代服務處都可以設點。
然而大罷免結束不久，社會上不同立場的衝突未見減少，對於會不會擔心綠營的介入，會把「助力」變「阻力」，趙偉程樂觀表示，公投跟罷免不同，是對事不對人，以823核三公投為例，各方意見還是能清楚論述，未見嚴重對立。他強調，自己目前最大的心願就是公投案進入投票階段，台灣社會就可以在投票前的空白期，好好針對《憲訴法》、《選罷法》進行辯論，讓民眾自己作出決定。
率部長們與9歐盟會員國駐台代表處登硬漢嶺 蕭美琴盼攜手合作為永續努力
學生憂演算法「單一資訊」影響思辨力 賴清德「很震撼」 當場請教育部長納入教學
放假日+1！民進黨推「強化投票法」 投票前一天也放
