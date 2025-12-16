公投帶動電子連署熱潮 內政部：每日供應至少5000張自然人憑證

記者盧素梅／台北報導

在公投電子連署熱潮影響下，近日自然人憑證申請人數暴增。內政部表示，因應近期自然人憑證申辦需求增加，已協調負責製卡的中華電信加速生產，自12月15日起每日供應至少5,000張空白卡，並依各地實際申辦量動態調整並分配至全國戶政事務所，確保民眾都能申辦到自然人憑證，請民眾放心。

民團發起廢止憲法訴訟法與選罷法修法共4案公投，首度採須以自然人憑證實體卡驗證的電子連署，據民團參照內政部資料統計，部分戶政事務所出現缺卡狀況。

對此，內政部表示，已協調負責製卡的中華電信加速生產，自12月15日起每日供應至少5,000張空白卡，並依各地實際申辦量動態調整並分配至全國戶政事務所，確保民眾都能申辦到自然人憑證，請民眾放心。

內政部說明，自然人憑證目前已介接公私部門逾1,400項系統，提供身分識別、數位簽章及加解密等服務。近期因公民團體發起公投案，帶動自然人憑證申辦量明顯成長。

內政部強調，自11月28日起申辦量快速增加，截至12月12日已核發近8萬張，每週申辦量約為往常的4倍；部分人口密集都會區戶所曾出現短暫庫存不足情形，現已增加空白卡量至少5000張以上，整體供應已回穩並持續調度因應。

