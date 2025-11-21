公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公投可綁大選，再次衝破「鳥籠」，中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。

民進黨二○一七年以國會多數通過公投法修法，大幅降低公投提案及通過門檻，並規定公投應與選舉同一天舉行；但兩年後，卻以公投綁大選造成選務大亂為由，再度修法讓公投與大選脫鉤，並訂定公民投票日定於八月第四個星期六，自二○二一年起每兩年舉行一次。

今年八月重啟核三公投，同意雖超過不同意票數，但比率未達門檻，公投案不通過。藍白立委提出公民投票法修正草案，恢復公投綁大選，盼增投票率。

立法院會昨天表決公投法修正案時，民進黨團提案「公投前一天放假」，遭藍白立委反對不通過；最後在藍白人數優勢下，三讀通過民眾黨團、國民黨團提案，未來公投可與全國性選舉同日舉行、公民投票日為應放假日。

行政院表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，無法展現真正民意，更可能再次重演邊投票、邊開票亂象。官員指出，公投投「事」，選舉選「人」，如果同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，無法有效進行社會溝通及理性辯論。

中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。公投案相關預算的編列皆有往例，皆會依法及循往例辦理。

目前有四項正進行的公投提案，攸關選罷法的三案，若通過連署，有機會與明年十一月舉行的九合一大選同日登場。對於連署中的公投提案是否綁明年選舉？中選會表示，選務機關會依法辦理選務，無其他評論或回應。

民進黨立委鍾佳濱表示，二○一八年九合一選舉的經驗顯示，公投與選舉同一天舉行，會導致選務亂象，當時還出現一邊投票、一邊開票的狀況。

民眾黨立委黃國昌說，綠委恫嚇人民，聲稱公投綁大選會影響選務，中選會行政廢弛，把責任退推給制度。國民黨立委陳菁徽說，公投曾是民進黨神主牌，但二○一八年敗選後因害怕民意，強行將公投與大選脫鉤。

