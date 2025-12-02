公投救憲法法庭！民團會商民進黨 盼台灣人一同衝連署
〔記者林哲遠／台北報導〕藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，民團人民作主志工團今年發起「廢止憲訴法及選罷法修法」的公投連署，今日下午與民進黨首度會商，民進黨由社運部、政策會出面與民團會談。志工團團長陳天壽說，他們是採取開放式的態度，大家都是台灣人，只要認同他們所提的公投歡迎大家一起來參與。
人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制(9001案)，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本(9002案)、廢止罷免連署需附身分證影本(9003案)、偽造假冒個資連署刑責(9004案)，連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。
公投領銜人趙偉程表示，民進黨對他們所推的四項公投想了解並主動詢問是否需要幫忙，由於這次公民行動，所以今天也不是來向民進黨提出具體請求，談話的內容主要聚焦在他們推動公投的契機、過程以及連署狀況。
趙偉程強調，不限於民進黨的黨公職或民代，甚至是各黨、無黨職的民意代表，若認為「憲法訴訟法」、「選罷法」是重要的議題，值得透過公投來決定存廢，他們都採取開放態度；此外，因為電子與紙本並行的連署只有廢止罷免連署需附身分證影本一案，其他三案都是電子連署，現階段會希望以電子連署為主。
趙偉程也透露，他們也向民進黨分享，電子連署並沒有大家所想像的困難，這陣子年輕朋友分享slogan「只要兩分鐘就能連署完畢」。
