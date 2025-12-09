公投救憲法法庭！洪健益拍短片號召辦自然人憑證衝連署

即時中心／徐子為報導



由於藍白修惡《憲訴法》，提高釋憲審議門檻，導致憲法法庭癱瘓，民團人民作主志工團今年發起「廢止憲訴法及選罷法修法」公投連署，民進黨社運部、政策會日前與民團會商合作。對此，民進黨籍台北市議員洪健益也在社群拍短片，鼓催市民踴躍去辦自然人憑證，一起當「連署超人」，讓大法官可以正常上班。





志工團團長陳天壽日前表示，他們是採取開放式的態度，大家都是台灣人，只要認同他們所提的公投歡迎大家一起來參與。



人民作主志工團提案公投，要求廢止《憲法訴訟法》憲法法庭法官人數門檻限制（9001案）；「公職選罷法」訴求廢止罷免提議需附身分證影本（9002案）、廢止罷免連署需附身分證影本（9003案）、偽造假冒個資連署刑責（9004案），4案連署門檻皆為29萬3228人。



洪健益拍片解釋，為什麼憲法法庭整個卡住？因憲法法庭人數不足，連審理開庭都無法啟動！藍白將法律門檻上修，改成規定 10 位大法官才能開庭，但現在只剩 8 位，制度直接停擺。這導致中國籍能否參政？中配 6 年縮 4 年是否合憲？身分、婚姻法爭議？通通審不了。甚至還有 37 件「兒少性侵相關釋憲案」被迫延宕，孩子少了一道法律盾牌。健益懇請各位好友支持憲法法庭恢復正常運作。



而要連署，就要去戶政事務所，申辦自然人憑證。如果家中沒有讀卡機不會操作，歡迎去洪健益服務處，現場備有電腦+讀卡機，民眾可帶著自然人憑證，現場協助完成線上連署。





