公投法的前世今生
民主政治的基本機制包括選舉、罷免、創制、複決，後兩者就是公投。公投的課題包括重大政策、憲政、前途，有些國家規定某些課題必須強制公投，特別是修憲或制憲，那就是複決；「前途公投」又稱為「住民公投」，顧名思義是一塊土地上的住民對於未來前途的議決。
一般而言，公投可以用來舒緩民意對於政府的衝擊，當然，政府也可以操作公投來強化統治的正當性，水能載舟也能覆舟。
就前途公投的行使而言，民族自決是權利的依據，統獨或維持現狀則是目標。在戒嚴時期，因為不能公開倡議獨立、自決概念又過於抽象，公投便是「救台灣」的利器。台獨聯盟過去不能回台，蔡同榮歸鄉後高舉公投巨擘，人稱「蔡公投」；林義雄也推動「核四公投」。終於在2003年有《公民投票法》，卻因為門檻過高被譏為「鳥籠公投」。此外，陳水扁為了連任「大選綁公投」，勝之不武。
蔡英文政府在2017以「人民作主」為由降低公投門檻，次年選舉挫敗怪罪被選務亂象拖垮，遂在2019年修法，以投人與投事不同、公投不該被選舉綁架為由，強制將兩者脫鉤，規定在非選舉年8月第4個周六為公民投票日，鐘擺盪到另一個極端。其實，民主國家為了提高公投的投票率及正當性，往往選在投票日順便辦公投，民進黨違反世界潮流，除了法匠充斥，罪大惡極的是學者幫凶。
民進黨依據學者對西歐15國的116個公投經驗，發現只有1次在「大選日」（國會、總統）舉辦，下結論同步「並不常見」。民主國家在公投成案後，通常看3～6個月是否有全國性選舉，否則另行擇日安排。問題在它只看「大選是否綁公投」，忽略「公投是否綁選舉」，不管是否大選年（18次）、還是非大選年（97次），都還有可能加掛在區域、地方、歐洲議會選舉。
政客不學無術可以理解，學者一知半解、趨炎附勢令人搖頭，社運自我閹割咎由自取。在2021年4大公投當天，某報指名道姓指教，卻不容來函照登半個字，箝制言論宛如焚書坑儒。其實在修法過程中，我們試圖與台教會、台獨聯盟聯繫，企盼能發聲勸阻民進黨政府懸崖勒馬，獲得的回應竟是先幫忙小英連任再說，原來政治盤算重於理念。
在野黨近日聯手修法回到常軌，依然有兩者同步是「民主國家少見」的說法。我們必須指出，實務上對統計數字的詮釋必須有理論依據，否則是人云亦云。譬如究竟是靠左靠右、手排自排、燃油電動孰優孰劣，見仁見智，更不用說政治制度的設計，譬如總統制、內閣制或雙首長制較好；或曰西歐國家少見副總統，殊不知內閣制的總統已是虛位元首，國會隨時可以推選換人，又何需備位？
歸咎選務複雜而脫鉤是說不通的，以美國來看，每兩年一次的選舉從聯邦、州到地方，加掛的公投形形色色，政府體貼百姓，會事先印給大家看，豈可因噎廢食？若要防止政客操弄公投，唯一的途徑是講清楚說明白，特別是如何防止多數族群倚多為勝。
