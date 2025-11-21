公投法綁大選修法今闖關 民眾黨強調打開鳥籠公投

立法院院會今日將處理《公投法》修正草案，民眾黨立法院黨團今(21)日召開黨團記者會，強調公投的最大目的就是尋求最大民意，就是公投綁大選，要將被民進黨關進鳥籠的公投再重新打開。(黃敬文攝)

立法院院會今日將處理《公投法》修正草案，民眾黨立法院黨團今(21)日召開黨團記者會，強調公投的最大目的就是尋求最大民意，就是公投綁大選，要將被民進黨關進鳥籠的公投再重新打開；黨團幹事長陳昭姿表示，黨團立場是公投公告後的三至六月內，做好行政作業就得舉辦公投，若遇到全國性選舉要同日選舉。

陳昭姿表示，民進黨公投起家，在野時為了追求完整的公投，在街頭絕食抗議，標榜公投綁大選、絕不要鳥籠公投，但2018年卻因自己中選會的選務缺失，不管是流程、人力配置都出問題，中選會不思檢討反而檢討人民，接著民進黨在2019年時趁機削減人民的公投權，修法變成每2年一次，還選在每次的8月第4個周六舉行。

陳昭姿痛批，民進黨剝奪人民權利，只顧著權力、行政上的便利，完全沒想到「公投是人民的權利，不是政府的選項」，但公投綁大選更具有民意基礎，台灣民意基金會在今年11月17日所發布的民調顯示，58％的民眾贊成恢復公投綁大選、28％不贊成，贊成較不贊成相距至少30％，差距2倍，甚至連民進黨支持者過4成支持，「這是非常穩固的民意，如果民進黨執意要把公投關進鳥籠就是跟全國主流民意對抗！」。

白委麥玉珍表示，歷史一再證明公投綁大選投票率高、代表性更強，更能反映民意，但行政機關刻意拉高投票門檻，讓公投徒具形式，人民的聲音被制度、程序卡死，今天我們站出來要求中選會、行政院出來面對人民，把2019年6月17日被民進黨關進鳥籠的公投再重新打開！

白委劉書彬說明，公投的最大目的就是尋求最大民意，就是公投綁大選，也就是要在每2年一次的總統大選、九合一選舉中舉行，中選會說如果公投改為1個月到6個月內舉行，這樣選務會來不及，但今年就已知明年11月的九合一大選，選務是可以早點籌辦的，況且民眾黨團也將期間放寬，調整為3至6個月，更沒有來不及的道理，中選會要對選務精進改善，而不是行政怠惰把這些當理由，影響人民的權利。

