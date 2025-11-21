《公投法》修正案三讀通過 「公投綁大選」回歸

立院21日三讀通過《公民投票法》第23條修正案，要求主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公投，若期間有全國性選舉，應與選舉同日舉行。

現行《公投法》第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2020年起每2年舉行一次，公民投票日為應放假日。然而在野立委提出修法盼公投綁大選，雖然立院曾為此進行朝野協商但未取得共識，民進黨團仍持反對意見，立院於今日下午約3時許投票，以56比44票通過藍白所提的《公投法》再修正動議。

廣告 廣告

《公投法》自2003年上路，由於最初公投提案門檻須達總選舉人數的千分之五、連署成案門檻則須百分之五，投票時還有投票率過半、有效票數過半的「雙二一」門檻，被外界視為是「鳥籠公投」。

民進黨2016年完全執政後，將《公投法》修正列為優先法案，立院在2017年12月三讀通過《公投法》修正案，除將公投通過門檻修正為同意票大於不同意票，且同意票數高於投票權人總數的四分之一，也規定公投應與選舉同日舉行，將「公投綁大選」明文入法，公投提案門檻也降低。

2018年九合一選舉當日，「公投綁大選」卻造成選務混亂，，民眾除需針對縣市首長、議員、里長等民代投票，還要針對10件公投提案投票，更衍生出邊開票邊投票亂象，隔日凌晨才完成開票，當時參選台北市長並落選的候選人丁守中更曾為此提出「選舉無效」訴訟。

2019年6月，立法院三讀通過《公投法》修正，將8月第4個星期六訂為公投日，並自2021年起每2年舉辦一次，錯開選舉年，國民黨批評此版本修法為「鐵籠公投」。

2021年國民黨推動「公投綁大選」公投，當時「公投綁大選」與重啟核四、萊豬、藻礁等其他3案一同投票，最後以41%投票率，19.9%同意票、20.8%不同意票，在同意票數少於不同意票數，且票數未達過關門檻的情況下，提案最終並未通過。

2025年11月21日，立法院三讀通過《公民投票法》第23條修正案，意謂「公投綁大選」再次回歸。