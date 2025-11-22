公投綁大選三讀過關 政院官員憂「邊投票邊開票」亂象恐再上演
立法院三讀修正公投法部分條文，再次賦予公投綁大選的法源。行政院方面表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，無法展現真正民意，更可能再次重演邊投票、邊開票的亂象。
立法院三讀修正公投法部分條文，規定公投案公告成立後三至六個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行，再次賦予公投綁大選的法源。行政院官員表示，公民投票是直接民權的行使，為了讓公民投票議題能夠有有充分的時間進行理性討論，2019年修正的公民投票法也明定，從2021年開始舉行的公民投票每兩年進行一次，但此次修法恐怕將縮短理性討論的時間。
官員指出，公投投「事」，選舉選「人」，公投如果與選舉同時進行，公投恐怕會受到政黨或候選人競爭的影響，模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，可能無法有效進行社會溝通及理性辯論，進一步造成公民投票的結果無法展現真正的民意。
此外，過去曾發生選民大排長龍投票、邊投票邊開票的亂象，恐怕將再次上演。
更多udn報導
MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic
日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票
82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」
月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」
其他人也在看
立院三讀恢復公投綁大選 官員憂重演開票亂象
（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院會今天三讀通過公投法第23條條文，恢復公投綁大選。熟悉選務的官員指出，公投如果跟選舉同時進行，焦點恐被選舉模糊，無法展現真正民意，也恐重演選民大排長龍投票、邊投票邊開票的亂象。中央社 ・ 1 天前
批政院版《財劃法》修正案惡化中央集權 劉書彬：數據動手腳誤導大眾
立法院2024年老早就完成《財劃法》修法三讀，但行政院遲遲不提出政院對應版本，也推託不願編列預算，讓國民、民眾二在野黨批評不斷。直到20日政院終於通過《財劃法》院版修正草案，閣揆卓榮泰更喊出院版可以解決中央與地方財源分配不均的問題，還可進一步實現總統賴清德「均...CTWANT ・ 1 天前
洪耀南觀點》「公投綁大選」修法成了政黨攻防戰場 台灣能否啟動制度創新？
[Newtalk新聞] 立法院日前再次通過「公投綁大選」修法。原本應該聚焦在制度完善與民主深化的討論，最終，卻再次演變為政黨憑藉席次優勢進行政治攻防的戰場。台灣社會所見的，不是民主制度的成熟演進，而是政黨根據當下的權力態勢，反覆翻轉對自己有利的遊戲規則。 我們已走過「綁」、「不綁」、再「重綁」的制度輪迴，卻始終未能建立起穩定且具前瞻性的制度安排。這種反覆修法的政治操作，不僅削弱了人民對民主程序的信任，也突顯一項關鍵問題：台灣的公投制度，是否永遠只能是政黨操作的籌碼，而無法真正成為一套為全民設計、可長可久的民主機制？ 這樣的困境並非台灣獨有。在泰國、蒙古、斯里蘭卡等亞洲新興民主國家，也屢見掌權者操控選制以鞏固政權，例如蒙古甚至能在選前直接修憲排除異己，泰國軍方則透過憲法機構干預選舉結果。這些例子提醒我們：一旦制度變成可以任意操弄的工具，民主的核心精神也將隨之流失。若台灣無法儘早建立一套具備穩定性與超然性的制度架構，恐怕也難逃同樣命運。 修法之後，更應啟動制度創新 既然修法已成定局，更值得關注的，是下一步制度改革的方向。台灣是否準備好，真正啟動一場制度創新的工程？ 中央選舉委員會作為選務的新頭殼 ・ 1 小時前
立院三讀「公投綁大選」 這些綠委未投票
[NOWnews今日新聞]立法院今（21）在藍白主導下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選，新法規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至2個月內舉行公民投票，「期間內有全國性選舉時，應與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
政院要再修《財劃法》 羅智強轟政治操作
[NOWnews今日新聞]立法院才三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院院會20日也通過《財劃法》修正草案，送立法院審議，行政院長卓榮泰隨後拜會立法院長韓國瑜，希望盡速三讀，讓國家能永續、財政能健全...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營
立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。聯合新聞網 ・ 1 天前
獨家》錯愕！ 華信班機飛金門「突折返」 機長廣播：訊號異常
21號下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」必須折返松山機場，導致旅客行程大亂，雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客，都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。 #華信航空#折返#訊號異常東森新聞影音 ・ 1 天前
藍白聯手闖關！「公投綁大選」亂象恐再現 他批：提案沒人想投怪誰
藍白立委聯手三讀通過《公民投票法》修正案，公投綁大選正式回歸，邊投票邊開票的亂象恐重演，對此，律師林智群發文置評，直言「自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務
立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。聯合新聞網 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 9 小時前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 21 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 22 小時前