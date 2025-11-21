公投綁大選三讀 綠嗆：勿忘2018選舉亂象

公投法三讀（圖／TVBS資料畫面）

公民投票法第二十三條修正草案，確定三讀中通過，此法案規定，公投公告成立後，必須在3個月至6個月內進行投票，若期間內有全國性選舉，則公投將與選舉綁定舉行。 民進黨團提出修正動議，要求在公投前一天放假一天，但因人數劣勢，此提案最終未被通過。

公投法三讀（圖／TVBS資料畫面）

在立法院的協商過程中，民眾黨團總召黃國昌對民進黨的做法表示強烈不滿，認為民進黨的做法屬於「黑箱操作」，並在討論過程中離場。 立法院長韓國瑜在協商過程中多次呼籲各方「冷靜一下」。 民進黨團對於公投綁大選的做法表示不滿，認為2018年九合一選舉時，因為同時綁定了十大公投，台北市長的開票工作一直持續到半夜，甚至出現了選舉亂象。

柯建銘與傅崐萁（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團總召傅崐萁與民進黨團總召柯建銘在會議中針對此事進行了多次交鋒。 立法委員吳秉叡呼籲國民黨和民眾黨考慮明年選舉可能出現的混亂情況，並指出立委應該根據實際情況行事，而不應只是跟隨黨意。

