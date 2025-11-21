公投綁大選回歸！立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內投票

在藍白聯手下，立法院今(21)日三讀通過《公民投票法》第23條修正條文，意味著2018年以前的「公投綁大選」規定正式回歸。在韓國瑜主持的朝野協商中，民進黨與中選會皆表達反對意見，但未達共識，最終回到院會進行表決，表決結果為56票贊成、44票反對，三讀通過藍白聯手修正的公投法版本。

根據修正後的條文，公投案公告成立後，應於3至6個月內舉行投票；若期間有全國性選舉，公投將與該選舉同日舉行，且公投日應為放假日。

責任編輯／蔡尚晉

