公投綁大選拚今三讀 他用陳其邁名言嗆綠委

[NOWnews今日新聞] 今年8月的「重啟核三公投」同意雖大幅超過不同意，但比例未達門檻，公投案不通過。之後藍白立委提案修《公民投票法》，要恢復公投綁大選，希望能增加公投的投票率，立法院21日由民眾黨召集協商，但中選會代理主委吳容輝說，公投綁大選會造成選務複雜度變高，且互相干擾恐影響結果，希望公投、選舉分開。最後朝野協商無共識，今（21）日立法院院會預計將進行表決。

立法院20日進行朝野協商，國民黨立委牛煦庭指出，推動公投綁大選主要有三個原因：一是提高投票率，避免公投與選舉脫鉤導致低投票率，讓公投形同虛設；二是節省行政成本，每年投票不符合社會期待；三是保障民意正當性，公投結果若與選舉同步，可確保議題與政見直接掛鉤，讓結果更易貫徹。

民眾黨團副總召陳昭姿表示，公投是人民的權利，應能真正行使。她批評民進黨在野時主張打破「鳥籠公投」，但執政後又將公投再度限制，未落實還權於民的承諾。

不過民進黨與中選會都反對。國民黨立院黨團書記長羅智強今受訪說，高雄市長陳其邁擔任立委時曾說，不要把公投綁大選當洪水猛獸，已故立委蔡同榮推動公投，但現在的民進黨卻把公投變鳥籠，因此要修法，恢復公投綁大選，幫民進黨的民主前輩，教訓現在這些不肖的徒子徒孫。

